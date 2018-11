Nba | Doncic | LeBron che emozione Ma quanto è dura imparare a perdere

Basket Nba - Doncic 'So di dover crescere - che emozione sfidare LeBron' : ROMA - L'etichetta di predestinato lo perseguita da quando aveva soltanto tredici anni, momento in cui lasciò la sua Slovenia per volare in Spagna. Doveva inseguire il sogno, diventare una stella ...

Nba - a tu per tu con Luka Doncic : 'Al Real Madrid manca più Cristiano Ronaldo di me' : Tutti lo aspettavano al varco e dopo tre settimane sono già arrivate le prime sentenze: Luka Doncic ha dimostrato di essere pronto ad affrontare un palcoscenico importante come quello NBA, punto di ...

Nba - Luka Doncic realizza il suo sogno : LeBron James gli regala la maglia : Nonostante l'aria da adulto e la maturità cestistica più volte messa in mostra sul parquet, Luka Doncic resta sempre un ragazzo appassionato di basket. Uno di quelli con lo sguardo sognante davanti ai ...

Nba - a Dallas non basta un super Doncic - DeRozan guida gli Spurs - con 13 di Belinelli : San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 113-108 OT Il protagonista del successo di San Antonio " che giunge solo dopo un tempo supplementare " si chiama DeMar DeRozan e a certificare la sua serata speciale ...

Nba - Doncic boom : il gioiello di Dallas chiude la Preseason col botto [VIDEO] : Luka Doncic autore di una prova sontuosa nella notte nell’ultima gara di Preseason con i suoi Dallas Mavericks Luka Doncic è stato per tutta l’estate sotto esame dopo essere stato scelto alla numero 3 del draft dai Dallas Mavericks. La franchigia gli ha messo addosso una discreta pressione, alla quale lo sloveno è abituato dato che è stato negli ultimi anni il trascinatore del Real Madrid. La risposta di Luka Doncic è stata ...

Preseason Nba - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

Nba - la dura vita dei rookie : Doncic costretto ad un balletto a centrocampo [VIDEO] : Luka Doncic costretto a ballare a centrocampo dai compagni dei Dallas Mavericks, classiche angherie da subire per i rookie NBA L’NBA avrà tra le sue fila quest’anno un nuovo talento, il rookie sloveno Luka Doncic, ben noto a noi europei, tutto da scoprire invece oltre Oceano. Il talento ex Real Madrid, si appresta a vivere la sua prima stagione in maglia Mavericks, ma prima ha dovuto sopportare le classiche angherie che ogni ...

Nba - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

Nba - Luka Doncic si è presentato così ai tifosi di Dallas [VIDEO] : Luka Doncic ha fatto già sobbalzare sulla sedia i tifosi di Dallas con alcune giocate di rilievo nella notte: la stagione NBA è alle porte Luka Doncic ha iniziato ufficialmente nella notte la sua nuova esperienza in maglia Dallas Mavericks. Lo ha fatto in una gara di pre-stagione, che di certo non può essere presa come banco di prova affidabile in vista della stagione NBA. Altrettanto certamente però, le qualità di Luka Doncic sono già ...

Nba - Mavericks : quanto è alto Luka Doncic? A Dallas ancora non lo sanno di preciso : uno dei rookie su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli scout negli ultimi mesi, scelto da Atlanta, ma dirottato a Dallas, dopo essere stato passato da Phoenix e Sacramento al Draft: ...

Nba - Dirk Nowitzki già conquistato da Luka Doncic : "Che giocatore incredibile!" : Una sorta di benedizione, di quelle da registrare e archiviare, per gli annali, perché arriva niente meno che dalla bocca di Dirk Nowitzki, uno dei più leggendari giocatori internazionali che la NBA ...