Nazionale | Belotti c' è e arriva anche Tonali Dubbio Balotelli

Torino - De Silvestri : 'Belotti ha il tempo per tornare in Nazionale' : A margine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri , ai microfoni di Sky Sport , ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati della Nazionale di Andrea Belotti. 'Per quel che riguarda il Gallo, Mancini in conferenza ha spiegato i motivi dell'esclusione - ha ...

Torino - Cairo : “Belotti darà una mano a Nazionale” : Belotti darà una mano alla nazionale. Parola del presidente del Torino Urbano Cairo che, ai microfoni di Radio anch’io sport, ha commentato la mancata convocazione del centravanti del Toro per le due partite della nazionale in programma mercoledì e domenica. “Credo che il ct Mancini -ha detto Cairo- stia facendo una selezione a ampio raggio per vedere e provare tutti. In questo caso ha scelto altri invece di Belotti. Lui deve ...

Roberto Mancini : “Balotelli e Belotti non sono in forma. Allan in Nazionale? Mai parlato. Non sono preoccupato per i gol” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Il CT Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa a Coverciano, ha spiegato le proprie convocazioni e ha parlato in merito alla possibile chiamata di Allan. L’allenatore della Nazionale smentisce subito la ...

Nazionale - Mancini in conferenza : “Vogliamo la qualificazione agli Europei - Balotelli e Belotti torneranno” : Raduno a Coverciano per la Nazionale italiana in vista delle due gare contro Ucraina (amichevole) e Polonia (Nations League). In mattinata il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, affermando come l’Italia debba seguire il percorso intrapreso negli ultimi mesi: “Noi abbiamo intrapreso una strada, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice. Abbiamo perso contro i campioni d’Europa per 1-0 schierando una ...

Nazionale - Petrachi : “Belotti dimostri che Mancini sbaglia” : “La convocazione in Nazionale gratifica il giocatore che la ottiene con il lavoro nel club. Non ho parlato con Andrea, ma evidentemente deve dare di più, dimostrando così a Mancini di avere sbagliato. E io mi auguro che lo faccia già da questa sera”. Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, commenta così, ai microfoni di Sky, l’esclusione di Belotti dalle convocazioni di Mancini per l’amichevole della ...

Lista convocati Italia/ Ultime notizie Nazionale - nomi scelti da Mancini : out Balotelli-Belotti - c'è Giovinco : Lista convocati Italia. Ultime notizie Nazionale, i nomi scelti da Roberto Mancini per le gare contro Ucraina e Polonia: out Balotelli e Belotti, c'è Giovinco(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:25:00 GMT)