Napoli verso un' altra crisi dei rifiuti | la resa di due maxi impianti

Napoli - Rog : "Non giocavo mai. Con Ancelotti è tutto diverso" : Mentre Allan riceva la sua prima convocazione dal c.t. brasiliano Tite, Marko Rog ammette che la Croazia al Mondiale ha giustamente fatto a meno di lui: 'Ci sono rimasto male per non aver partecipato ...

Fondazione BancoNapoli - Barracco out : Paliotto verso la presidenza : Maurizio Barracco non si candiderà alla presidenza della Fondazione Banconapoli. Resta in campo solo l'imprenditrice Rossella Paliotto che è avviata a diventare con ogni probabilità il nuovo leader ...

Flash : il vasto temporale che ha colpito Roma verso Napoli - allerta in Campania nelle prossime ore : Il vasto fronte perturbato che ha colpito l'Italia centrale e in particolar modo il Lazio e Roma nelle ultime ore (guarda qui tutti i danni e le immagini impressionanti) continua la sua discesa verso...

Napoli - Fiola verso la presidenza della Camera di Commercio : Si è insediato il nuovo Consiglio dell Camera di Commercio di Napoli e Ciro Fiola vola verso la presidenza. Si chiude così una fase di commissariamento dell'ente Camerale inizia nel 2015, sotto la ...

Clamoroso Champions League - sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine. ...

Napoli : Koulibaly verso il recupero. Albiol : 'Scudetto - ci crediamo' : Affrontare giocatori del genere ti motiva molto e giocare contro i migliori ti fa apprezzare di più questo sport. Ho imparato molto dal calcio italiano. Non so se terminerò la mia carriera in Spagna ...

Napoli - Meret verso il recupero. Per Younes e Ghoulam serve più tempo : Rispetto alla sosta precedente, quando gli azzurri uscirono sconfitti da Marassi prima del riposo per le nazionali, il Napoli ha chiuso in bellezza. Battuto il Sassuolo ci sarà dunque tempo e modo per ...

Napoli - presentazione di 'Ciak si scienza e. .si gira verso un mondo green' : canale web di divulgazione scientifica - : Sarà presentato nel corso di una conferenza stampa 'Ciak si scienza e si gira verso un mondo green' , il canale web di divulgazione scientifica 'Ciak si scienza' ideato da Vincenza Faraco, docente di chimica e biotecnologia delle fermentazioni presso l Università degli Studi di Napoli Federico II. L'appuntamento è per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore &...

Salvini verso Napoli : "Palazzi occupati? Sgomberare" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha in programma di visitare Napoli nella giornata di domani, 2 ottobre 2018, per partecipare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura alle 11, riunione che sarà seguita da un incontro con la stampa.Salvini, proprio come accaduto a Bari qualche giorno fa, si concentrerà sul problema dei migranti in città e affronterà anche delle problematiche specifiche di ...

Napoli - paura vicino la storica chiesa. Raid contro casa di un pregiudicato - esplosi 9 colpi verso la camera da letto : Nove bossoli sul selciato, quattro ogive in camera da letto. E' quello che resta del Raid intimidatorio che è avvenuto questa notte contro l'abitazione di un pregiudicato in via Carbonara, a pochi ...

Juventus - Marotta verso il Napoli? : Con le sue dichiarazioni a Sky Sport, Marotta ha smentito una sua possibile candidatura a presidente della FIGC , e a qualunque altro ruolo in Lega, . È quindi probabile che continui con il suo ruolo ...

Juve Napoli - è già sfida Scudetto : tutti i gol segnati verso lo scontro diretto : A distanza di cinque mesi è ancora Juventus-Napoli , prima sfida Scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall'illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7° titolo di fila per Allegri, ...

Verso Juventus-Napoli - Ancelotti : “Nessun nome sulla formazione. Ronaldo? Gli sono riconoscente” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Napoli, big match della settima giornata, Carlo Ancelotti ha affrontato i temi della gara a cominciare dalla formazione, su cui non si sbottona: “Non darò nessun nome. Ci siamo allenati, stiamo tutti bene. L’unico problema per questa partita sarà scegliere. La squadra sta bene ed è motivata. Più di 11 meriterebbero di giocare contro la Juve per quello che hanno dimostrato nelle ...

Napoli - i numeri e i dubbi di Ancelotti verso la sfida contro la Juventus : Carlo Ancelotti. Getty Images Ventuno calciatori impiegati, con l'esordio positivo ieri di Malcuit, in assoluto, e Fabian Ruiz, in campionato,, ma solo undici logicamente da mandare in campo sabato ...