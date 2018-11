ilnapolista

: #CondonoIschia è un atto di totale irresponsabilità da parte del Governo: demagogia pseudo-ambientalista da un lato… - VincenzoDeLuca : #CondonoIschia è un atto di totale irresponsabilità da parte del Governo: demagogia pseudo-ambientalista da un lato… - Napolissimo9 : RT @napolista: Napoli unica squadra imbattuta nel girone della morte - #NapoliPsg, le statistiche - SSCNapoliNews : Napoli unica squadra imbattuta nel girone della morte -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)-Psg, numeri e statistiche Sono 15 partite stagionali per il; 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 28 in tutte le competizioni, 14 quelli subiti. In Champions League 4 partite giocate con una vittoria e tre pareggi. Dopo la sconfitta del Liverpool in Serbia, ladi Ancelotti è l’nel. I gol segnati in Europa sono 4, quelli subiti sono 3. Per Insigne è il terzo gol consecutivo in Champions League, sono 10 stagionali insieme ai 7 in campionato. Secondo pareggio al San Paolo, che resta inviolato tra campionato e Champions. Stesso risultato di-Roma, 1-1 colto in rimonta dopo l’iniziale vantaggio degli avversari. L'articolonelilsta.