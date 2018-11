Napoli-Psg | la formazione dei parigini è stata fatta | ci sarà Cavani?

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...

San Paolo pieno per Napoli-Psg - attesi più di 50mila spettatori : Sold out a Fuorigrotta Napoli-Psg segnerà il ritorno del grande pubblico al San Paolo. Da tempo Il Napolista scrive e parla di una media spettatori in ribasso per l’impianto di Fuorigrotta, che però stasera si presenterà vestito a festa per il match decisivo del girone di Champions League. L’eventuale successo contro i francesi proietterebbe la squadra di Ancelotti agli ottavi di finale, ai danni proprio della formazione di Neymar, ...

Youth League : disfatta azzurra - Napoli-Psg 2-5 : Qualificazione compromessa Brutta sconfitta interna per il Napoli Primavera contro i pari età del Psg, gli azzurrini di Baronio sono con un piede (e mezzo) fuori dalla Youth League. A Frattamaggiore, i francesi si impongono per 5-2 al termine di una partita dominata nel primo tempo, ma più equilibrata nella ripresa. Anzi, il Napoli avrebbe anche potuto rimettersi in corsa ad un certo punto della seconda frazione di gioco, ma le imprecisioni in ...

Napoli-PSG - Aurelio De Laurentiis carica l’ambiente : “pronti ad una notte magica?” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato in vista della gara di questa sera della sua squadra contro il PSG dell’ex Cavani “Sarà una notte magica, speriamo per noi”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a poche ore dal match del San Paolo contro il Psg. “Stamattina ho sentito Ancelotti come prima del Liverpool e abbiamo ripetuto lo stesso rito“, aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Sky prima ...

Youth League - Napoli-Psg 2-5 : azzurri a due facce. Reagiscono - ma non basta : A Frattamaggiore, è come se avessero giocato due Napoli. Distratto e mai in partita il primo; aggressivo e feroce il secondo. Se la squadra di Baronio avesse affrontato il Psg con la rabbia messa in ...

Napoli-Psg - De Magistris : “Oggi grande pagina di calcio e di sport” : “Le partite le commento alla fine, ma mi fa piacere questo clima che unisce le due città e questo è molto bello. Sono due grandi capitali, come disse Stendhal, dobbiamo dimostrare che oggi è una grande pagina di calcio, di sport in campo dove mi auguro ovviamente che saremo vincitori ma anche fuori dal campo. Anche questo fa grande Napoli, l’essere accoglienti coi tifosi delle altre squadre. Sarà molto bello anche essere a ...

Napoli-Psg - perché va bene anche un pareggio (0-0 o 1-1) : La statistica e i risultati Dopo Psg-Napoli, abbiamo già pubblicato un preciso resoconto statistico a cura di Roberto Liberale (qui) sulle possibilità di qualificazione della squadra di Ancelotti agli ottavi di Champions. La probabilità del 72% si traduce in una semplice successione di risultati a disposizione: Se il Napoli batte il Psg stasera e poi vince contro la Stella Rossa, è qualificato – a prescindere dal risultato del match ...

