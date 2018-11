Napoli-PSG in Diretta LIVE | Formazioni | Risultato e Cronaca in tempo reale

Live Napoli-Psg 0-0 L'assalto azzurro ai parigini : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...

LIVE Pagelle Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : i voti della partita : Pagelle Napoli-Psg NAPOLI Ospina 6: Maksimovic 6: Albiol 6: Koulibaly 6: Mario Rui 6: Callejon 6: Allan 6: Hamsik 6: Fabian Ruiz 6: Insigne 6: Mertens 6: All. Carlo Ancelotti 6 PSG (3-4-3): Buffon 6; Marquinhos 6, Thiago Silva 6, Kehrer 6; Meunier 6, Draxler 6, Verratti 6, Bernat 6; Neymar 6, Mbappé 6, Di Maria 6 Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Napoli-Psg - dalle 21.00 La Diretta Ancelotti si gioca la qualificazione Cavani in panchina : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale: vincendo, ...

Highlights Napoli-PSG. Video Gol - pagelle e tabellino del match : “All’andata diamo il peso giusto, ormai è il passato, ora siamo concentrati sul presente”, parola di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-PSG un match che può valere una virtuale qualificazione al turno successivo per il Napoli. Dopo il pareggio dell’andata, stretto per gli azzurri, si replica al San Paolo. “Il risultato non ci ha premiato all’andata […] L'articolo Highlights Napoli-PSG. Video Gol, ...

Napoli-Psg diretta live : formazioni ufficiali - tabellino e streaming [VIDEO] : Napoli-Psg diretta live – E’ una notte magica per il Napoli, si gioca la Champions League, quarta giornata pronta a regalare spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed è protagonista anche in Europa, gli azzurri sono alla ricerca di un risultato positivo per raggiungere la qualificazione. Di fronte un osso durissimo, il Psg. Gli azzurri hanno tutte le caratteristiche per ...

Napoli-PSG - le formazioni ufficiali : Cavani in panchina : “All’andata diamo il peso giusto, ormai è il passato, ora siamo concentrati sul presente”. Parola di Carlo Ancelotti alla vigilia di un match che può valere una virtuale qualificazione al turno successivo per il Napoli. Dopo il pareggio dell’andata, stretto per gli azzurri, si replica al San Paolo. “Il risultato non ci ha premiato all’andata […] L'articolo Napoli-PSG, le formazioni ufficiali: Cavani in ...

Napoli-Psg - atmosfera fantastica : le due tifoserie insieme allo stadio [VIDEO] : Napoli-Psg, si avvicina sempre di più il fondamentale match di Champions League, una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed adesso ha l’occasione di avvicinarsi alla qualificazione davanti al pubblico amico, si preannuncia una partita scoppiettante. Nel frattempo atmosfera da brividi prima del match, le due tifoserie insieme allo stadio. In basso ...

Napoli-Psg - le formazioni : Ancelotti conferma l’undici dell’andata : Le scelte di Ancelotti e Tuchel Le formazioni ufficiali di Napoli-Psg, calcio d’inizio alle ore 21.00. Ancelotti conferma gli stessi undici che hanno giocato il match d’andata, Maksimovic terzino destro e Mertens-Insigne coppia offensiva. Tornano Allan e Hamsik a centrocampo. Per la prima volta, il tecnico azzurro schiera dal primo minuto un undici titolare già utilizzato in precedenza. Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, ...

Napoli-PSG : formazioni ufficiali e partita ufficiale : Napoli-PSG, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Champions - Inter e Napoli : che chance con Barcellona e Psg! : Il bicchiere è mezzo pieno: oggi Inter e Napoli possono dare lo strappo decisivo al discorso qualificazione. La metà vuota, però, si può riempire dei fantasmi di Barcellona e Psg. Una doppia sfida di ...

Napoli-Psg - l'attesa dei tifosi : 'Giochiamo da Napoli e vinciamo' : 'Siamo troppo forti e stasera faremo una grande partita contro una delle squadre più forti d'Europa'. Questo l'augurio dei tifosi in fila ai cancelli dello stadio San Paolo. La sfida contro il Psg ...

Napoli-Psg - gemellaggio ultrà : tutti insieme allo stadio San Paolo : Atmosfera di grande festa allo stadio San Paolo. Tutta la città aspetta la gara tra Napoli e Paris Saint Germain, una sfida all'insegna della grande amicizia tra le due tifoserie. Dopo le ...

