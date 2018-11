Napoli-Psg | De Magistris | “Oggi grande pagina di calcio e di sport”

Napoli-Psg stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera alle ore 21.00 si giocherà al San Paolo il big match di Champions League tra Napoli e PSG. Una sfida che potrebbe risultare decisiva per i partenopei, che con una vittoria andrebbero ad ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Caro Ancelotti ha giocato una grande partita al Parco dei Principi, vedendo sfumare il successo al 93’, ed ora è vogoliono rifarsi davanti al pubblico di casa. Mertens e Insigne sono ...

Napoli-Psg - perché va bene anche un pareggio (0-0 o 1-1) : La statistica e i risultati Dopo Psg-Napoli, abbiamo già pubblicato un preciso resoconto statistico a cura di Roberto Liberale (qui) sulle possibilità di qualificazione della squadra di Ancelotti agli ottavi di Champions. La probabilità del 72% si traduce in una semplice successione di risultati a disposizione: Se il Napoli batte il Psg stasera e poi vince contro la Stella Rossa, è qualificato – a prescindere dal risultato del match ...

E’ un martedì da leoni! Cuore - grinta - carattere - tecnica e ‘fattore campo’ : così Inter e Napoli preparano lo sgambetto a Barcellona e Psg : E’ un martedì da leoni. Si gioca un turno fondamentale valido per la Champions League, due le italiane in campo: Inter e Napoli. La competizione è arrivata nella fase decisiva, l’obiettivo delle due squadre è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, sarebbe un risultato già molto importante considerando le difficoltà del girone. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un momento entusiasmante, così come ...

Napoli-Psg - l'assedio dei tifosi all'hotel di Cavani : «Vinciamo noi» : La notte è volata via tranquilla, il Paris Saint Germain è sereno anche se rinchiuso nella sua roccaforte d?oro del centro città. Nessuno spiffero può impensierire...

Inter-Barcellona e Napoli-Psg : 5 errori da non fare pensando di essere tornati grandi : Inter-Barcellona a San Siro e Napoli-Psg al San Paolo. Ore 21. Due stadi pieni, incassi record, 5,8 milioni quello dell'Inter che sbriciola ogni primato italiano, e grandi ascolti in televisione. ...

Scommesse Champions League - le quote per Inter-Barcellona e Napoli-Psg : Un martedì sera di grande calcio ci apprestiamo a vivere. La Champions League tornata protagonista per la quarta giornata di incontri della fase a gironi e i match accattivanti non mancano. Ci riferiamo in particolare a Inter-Barcellona e a Napoli-Psg. La sfida di San Siro, valida per il gruppo B della massima competizione europea per club, ha attirato l’attenzione di tutti ed è previsto un incasso record nell’impianto meneghino. ...

Napoli-Psg - il gemellaggio tra gli ultras : L’incontro a San Giovanni Ci sono buonissimi rapporti tra le tifoserie organizzate di Napoli e Psg, una sorta di gemellaggio internazionale. Ieri alcuni gruppi di ultras hanno celebrato la loro fratellanza a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia Sud-Est della città. I tifosi parigini sono stati accolti a pochi metri dal murales di Jorit, che raffigura Maradona nella zona denominata “Bronx”, a pochi passi ...

Napoli-PSG - Blanc : 'Ancelotti ha migliorato una squadra già forte - mi piacerebbe allenare in Italia' : Blanc ne ha parlato così: "Il girone del PSG è molto difficile " ha spiegato l'ex difensore campione del mondo con la Francia nel 1998 nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -, ...

