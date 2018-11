Napoli-PSG | Ancelotti | “I risultati con il PSG sono positivi”

Napoli-Psg 1-1 - a Bernat risponde Insigne : Roma, 6 nov., askanews, - Napoli e Psg pareggiano per 1-1 al termine di un match dai due volti. Primo tempo di marca parigina con il Psg meritatamente in vantaggio nel computo delle occasioni. Secondo ...

Pari spettacolo tra Napoli e PSG : Pareggio spettacolare tra Napoli e Paris Saint Germain nella quarta giornata del girone C della Champions League 2018-19. Fuochi d'artificio allo stadio San Paolo in una partita illuminata dalle reti ...

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Inter non si arrende al Barça - Icardi agguanta il pari : 1-1 Napoli rimonta - 1-1 con il Psg : I catalani fanno prova di forza ma passano solo dopo 83’ (e si qualificano): i nerazzurri pareggiano 4’ più tardi col capitano. Il 28 novembre c’è il Tottenham

Napoli più forte del PSG ma non della sfortuna : pari che lascia l’amaro in bocca e il girone adesso si complica : Napoli ancora imbattuto contro il PSG in Champions League: tra ‘ingiustizie’ e azioni mozzafiato i partenopei regalano spettacolo e divertimento al San Paolo Spettacolo ed emozioni incredibili questa sera al San Paolo, per la quarta giornata di Champions League. Il Napoli ha ospitato oggi il PSG per un’importantissima sfida per il girone C della competizione europea. La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo roseo, ...

Champions - Napoli-Psg 1-1 : gol di Bernat e Insigne - rigore - : Finisce in pareggio, come a Parigi, ma la qualificazione è più vicina. Il Napoli impone l'1-1 al Psg e aggiunge un altro tassello sulla via del passaggio agli ottavi. Nel gruppo C i partenopei ora ...

Napoli - un altro punto con il cuore : al San Paolo col Psg finisce 1-1 : Napoli e Psg 1-1 (0-1) in una partita del gruppo C di Champions League. I gol sono stati segnati nel primo tempo al 46' da Bernat, nel secondo al 18' di Insigne su rigore RILEGGI LA...

Napoli-Psg 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Pareggio fondamentale di Insigne : Il Napoli conquista un Pareggio preziosissimo contro il Psg nel girone C di Champions League. Dopo il vantaggio firmato da Bernat, Lorenzo Insigne ha siglato la rete dell’1-1 su rigore. Un punto di platino, perché ai partenopei basterà ora battere in casa la Stella Rossa per approdare agli ottavi di finale. Highlights Napoli-Psg 1-1 IL GOL DELL0 0-1 DI BERNAT GOOOOOOL DEL PSG Bernat adelanta a la visita en el agregado! 45’ PSG 1- Napoli ...

Il Napoli rimonta il Psg : Insigne sigla l'1-1 finale al San Paolo : Il Psg parte forte e al 5' si presenta già dalle parti di Ospina ma Maksimovic devia in angolo il tiro di Verratti. Neymar al 19' penetra benissimo in area ma Mario Rui lo ferma proprio davanti al portiere del Napoli. Callejon risponde con un bel tiro al 22' e un minuto dopo Mbappé fa un numero pazzesco in area con il suo tiro che termina fuori di poco. Mertens non trova la porta prima della mezz'ora e al 37' Di Maria impegna Ospina alla parata. ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Napoli-PSG in diretta LIVE : triplice fischio - Insigne riprende Bernat : AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+5′ Finisce la partita 61′ GOL NAPOLI! Thiago Silva sbaglia, Callejon si avventa sulla sfera e Buffon lo atterra. Dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia 45’+3′ Termina il primo tempo 45′ GOL PSG! Mbappé supera Maksimovic e lancia in gol Bernat che, seppur […] L'articolo Napoli-PSG in diretta LIVE: triplice fischio, Insigne ...

Napoli-Psg 1-1 - Insigne risponde a Bernat : Napoli-Psg 1-1, Insigne risponde su rigore a Bernat. Azzurri a 6 punti, in testa al girone accanto al Liverpool Primo tempo Partita equilibrata nel primo tempo, il Psg è tutta un’altra squadra rispetto all’andata, merito del nuovo equilibrio trovato da Tuchel in occasione del match di andata. Molta tattica, tanti movimenti tra le linee di Neymar e Mbappé, occasioni potenziali per il Psg e una bellssima conclusione di Insigne deviata ...