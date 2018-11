Napoli-Psg 1-1 Highlights | il VIDEO e i gol della partita Pareggio fondamentale di

Napoli-Psg 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/17 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - un altro punto con il cuore : al San Paolo col Psg finisce 1-1 : Napoli e Psg 1-1 (0-1) in una partita del gruppo C di Champions League. I gol sono stati segnati nel primo tempo al 46' da Bernat, nel secondo al 18' di Insigne su rigore RILEGGI LA...

Il Napoli rimonta il Psg : Insigne sigla l'1-1 finale al San Paolo : Il Psg parte forte e al 5' si presenta già dalle parti di Ospina ma Maksimovic devia in angolo il tiro di Verratti. Neymar al 19' penetra benissimo in area ma Mario Rui lo ferma proprio davanti al portiere del Napoli. Callejon risponde con un bel tiro al 22' e un minuto dopo Mbappé fa un numero pazzesco in area con il suo tiro che termina fuori di poco. Mertens non trova la porta prima della mezz'ora e al 37' Di Maria impegna Ospina alla parata. ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

61′ GOL NAPOLI! Thiago Silva sbaglia, Callejon si avventa sulla sfera e Buffon lo atterra. Dal dischetto si presenta Insigne che non sbaglia 45'+3′ Termina il primo tempo 45′ GOL PSG! Mbappé supera Maksimovic e lancia in gol Bernat che, seppur […]

Napoli-Psg 1-1 - Insigne risponde a Bernat : Napoli-Psg 1-1, Insigne risponde su rigore a Bernat. Azzurri a 6 punti, in testa al girone accanto al Liverpool Primo tempo Partita equilibrata nel primo tempo, il Psg è tutta un’altra squadra rispetto all’andata, merito del nuovo equilibrio trovato da Tuchel in occasione del match di andata. Molta tattica, tanti movimenti tra le linee di Neymar e Mbappé, occasioni potenziali per il Psg e una bellssima conclusione di Insigne deviata ...

Champions League : Inter Barcellona 0-0 - Napoli Psg 1-1 LIVE : In campo Napoli PSG 1-1 e Inter Barcellona 0-0 LA CRONACA DA MILANO Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 : al 17' del st, Buffon stende Callejon in area, dal dischetto Insigne realizza imparabilmente ...

Pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Napoli-Psg - il coro della curva è pazzesco [VIDEO] : Si sta giocando la gara di Champions League, in campo Napoli e Psg che stanno regalando grandi emozioni nel match della 4^ giornata. Molto bene la squadra di Carlo Ancelotti ma a passare in vantaggio sono stati i francesi, grande azione di Neymar, non sbaglia Bernat davanti ad Ospina. Grande spettacolo sugli spalti, in basso ecco il video da brividi da parte dei tifosi azzurri, lo spettacolo dalla curva. GUARDA IL VIDEO ...

Napoli-PSG 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : Napoli-PSG, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Psg 0-1 - il primo tempo : la doccia fredda di Bernat : Una partita tattica Napoli-Psg è lontana, lontanissima da Psg-Napoli. Merito dei francesi, che si presentano al San Paolo con una disposizione più equilibrata, con le distanze giuste, con le idee giuste per liberare il talento di Neymar tra le linee. Il Napoli è più sornione, anche perché il Psg tiene di più il pallone, offre meno spazi, semplicemente gioca meglio. Il match tatticamente sbilanciato del Parco dei Principi è un ricordo, e allora ...

PSG in vantaggio - che beffa per il Napoli : il gol di Bernat arriva a tempo già scaduto [VIDEO] : Il PSG in vantaggio sul Napoli: Bernat segna a tempo già scaduto, polemiche in campo Un primo tempo di alta qualità, questa sera al San Napoli per la sfida di Champions League tra Napoli e PSG. Dopo oltre 45 minuti di gioco intensi, i padroni di casa sono stati beffati nel recupero del primo tempo dalla rete di Bernat. Dopo una splendida azione tra Neymar e Mbappè, il 19enne francese ha mandato a rete il suo compagno di squadra Bernat, ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel martedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...