Napoli | padre divorziato vede il figlio solo 11 volte in 11 anni Il Tribunale | ' Deve

Nello zoo di IndiaNapolis una leonessa ha ucciso il padre dei suoi tre cuccioli : Nello zoo di Indianapolis è morto un leone. Ma sta volta non centra l'uomo, non direttamente almeno. Ad uccidere il felino è stata una leonessa presente nella sua stessa area. Zuri, la femmina di 12 anni, ha improvvisamente attaccato Nyack, il maschio di 10, soffocandolo con un morso alla gola e facendolo morire. Nel 2015 dall'unione dei 2 erano nati 3 cuccioli.I membri dello staff del parco, corsi in soccorso del grosso maschio ...

Calciomercato Napoli - Hamsik - parla il padre : «Difficile dire se resterà» : Napoli - " Napoli è una città cara ed importante per Marek che sta disputando la 12esima stagione in azzurro. Marek dice sempre che non è solo slovacco, ma anche napoletano" . Richard Hamsik , padre ...

Raffaele Perinelli - calciatore dilettante accoltellato a morte a Napoli/ Padre fu ucciso in agguato Camorra : Raffaele Perinelli ucciso a Napoli: calciatore dilettante accoltellato da 31enne che si è costituito. Ultime notizie, il Padre fu ucciso nel 1999 in un agguato di Camorra: è mistero(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Napoli - ucciso calciatore di 21 anni. Il padre camorrista morì in un agguato : Raffaele Perinelli non aveva seguito le orme paterne e sognava un futuro nel calcio. Venditore ambulante si costituisce

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : Un 21enne, Raffaele Perinelli , incensurato, è morto poco dopo mezzanotte nell'ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano,...

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : aveva giocato in serie D per la Turris e ora era in attesa di una nuova squadra. Il genitore, esponente del clan Lo Russo, fu ammazzato nell'ambito di una faida tra clan alla fine degli anni '90

Serie A Napoli - il padre di Ospina : «David vuole essere titolare - può farcela» : Napoli - Hernan Ospina , il padre del portiere colombiano del Napoli David, è intervenuto alla trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte, parlando dell'impegno in ...