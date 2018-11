Napoli ed Inter | non chiamatele imprese | le squadre italiane si confermano in grande

Champions League - i risultati di oggi (6 novembre) : pareggi di Inter e Napoli - crolla il Liverpool - vince l’Atletico : Arrivano due pareggi per le squadre italiane impegnate nella serata di Champions League, entrambi per 1-1 di fronte al proprio pubblico. L’Inter ferma la corazzata Barcellona: Malcom porta in vantaggio i blaugrana all’83’ ma quattro minuti più tardi Icardi porta a casa un punto preziosissimo. Il Napoli, invece, rimonta il PSG: Bernat la sblocca al 45′, Icardi la riacciuffa su rigore nel cuore della ripresa. I nerazzurri ...

Inter non si arrende al Barça - Icardi agguanta il pari : 1-1 Napoli rimonta - 1-1 con il Psg : I catalani fanno prova di forza ma passano solo dopo 83’ (e si qualificano): i nerazzurri pareggiano 4’ più tardi col capitano. Il 28 novembre c’è il Tottenham

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Champions - pareggiano Napoli e Inter : 22.55 Pareggi Interni per Napoli e Inter, che si ritagliano ottime chance per passare la fase a gironi. Napoli-Paris St.Germain 1-1 Ospiti avanti al 47'pt con Bernat servito da Mbappé. Buffon protagonista con un paio di ottime parate. Al 62' pari col rigore di Insigne (fallo su Callejon di Thiago Silva). Inter-Barcellona 1-1 Tante occasioni per gli ospiti,i nerazzurri contengono. Handavic protagonista su Dembelé, Coutinho, Suarez e Rakitic. ...

Champions League : Inter Barcellona 0-0 - Napoli PSG 1-1 LIVE : In campo Napoli PSG 1-1 e Inter Barcellona 0-0 LA CRONACA DA MILANO Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 : al 17' del st, Buffon stende Callejon in area, dal dischetto Insigne realizza imparabilmente ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel martedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...

Champions League – Altro che Napoli e Inter : è il PSG la squadra con più italiani in campo! : Una curiosa statistica tutta… italiana: nel martedì di Champions League, nonostante ci sia Napoli e Inter in campo, è il PSG ad essere la squadra con più azzurri in campo Il martedì europeo che apre al 4° turno di Champions League vede ben due italiane in campo: l’Inter, impegnata contro il Barcellona e il Napoli che sfida il PSG. A dire la verità però, escluso il discorso geografico, Inter e Napoli questa sera hanno ben poco di ...

Champions - Inter e Napoli : che chance con Barcellona e Psg! : Il bicchiere è mezzo pieno: oggi Inter e Napoli possono dare lo strappo decisivo al discorso qualificazione. La metà vuota, però, si può riempire dei fantasmi di Barcellona e Psg. Una doppia sfida di ...

Napoli - nel centro storico Unesco un intero palazzo prigioniero dei cantieri : Le impalcature di sicurezza del cantiere per il restauro del complesso dei Girolamini da un lato e i cantieri stradali del lotto 1 dei lavori Unesco si sono trasformate in una trappola per gli ...

Champions League 2018/19 : è la notte di Inter-Barcellona e Napoli-PSG - in diretta su Sky : Napoli-PSG La settimana di coppe europee torna con la quarta giornata della Uefa Champions League 2018/19. Iniziano, dunque, le partite di ritorno, a cominciare dagli impegni di Inter e Napoli, che ospitano rispettivamente il Barcellona e il PSG. I due match, insieme a tutti gli altri della serata, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 6 novembre 2018 La quarta giornata della fase a gironi di Champions League ...

Champions in tv : stasera Inter e Napoli : ... Sky Sport 254, al microfono Andrea Marinozzi,, Tottenham-Psv, Sky Sport 255, voce di Geri De Rosa,, Porto-Lokomotiv Mosca, Sky Sport 256, Rosario Triolo,, Schalke 04-Galatasaray, Sky Sport 257, ...

San Siro - l'Inter e i cori anti-Napoli che valgono meno per il Giudice Sportivo : Multa di 10.000 euro per quanto sentito durante Inter-Genoa. Il precedente della squalifica della Curva Sud della Juventus

E’ un martedì da leoni! Cuore - grinta - carattere - tecnica e ‘fattore campo’ : così Inter e Napoli preparano lo sgambetto a Barcellona e Psg : E’ un martedì da leoni. Si gioca un turno fondamentale valido per la Champions League, due le italiane in campo: Inter e Napoli. La competizione è arrivata nella fase decisiva, l’obiettivo delle due squadre è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, sarebbe un risultato già molto importante considerando le difficoltà del girone. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un momento entusiasmante, così come ...

Inter-Barcellona e Napoli-Psg : 5 errori da non fare pensando di essere tornati grandi : Inter-Barcellona a San Siro e Napoli-Psg al San Paolo. Ore 21. Due stadi pieni, incassi record, 5,8 milioni quello dell'Inter che sbriciola ogni primato italiano, e grandi ascolti in televisione. ...