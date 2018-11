Napoli | De Laurentiis | ' Questa sera vorrei una notte magica'

Napoli-PSG - Aurelio De Laurentiis carica l’ambiente : “pronti ad una notte magica?” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato in vista della gara di questa sera della sua squadra contro il PSG dell’ex Cavani “Sarà una notte magica, speriamo per noi”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a poche ore dal match del San Paolo contro il Psg. “Stamattina ho sentito Ancelotti come prima del Liverpool e abbiamo ripetuto lo stesso rito“, aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Sky prima ...

Napoli : così De Laurentiis vuole blindare Zielinski : Secondo Sky Sport , il Napoli vuole inserire una nuova clausola nel contratto di Piotr Zielinski . La volontà di De Laurentiis è di blindare il polacco con una clausola che superi gli attuali 60 milioni di euro.

Carlo Ancelotti : "De Laurentiis schietto e leale" / Ultime notizie Napoli - il tecnico elogia il presidente : L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha raccontato alla stampa il suo rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis, definendolo una persona schietta e leale.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “Rinnovo - De Laurentiis mi ha detto una cosa” : Intervistato ai microfoni de “Il Mattino”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di molto argomenti: “I complimenti arrivano per i risultati che la squadra riesce ad ottenere. Non si tratta solo di gol fatti e subiti: la squadra è stata apprezzata per la personalità ed il coraggio. Poi arrivano i risultati […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Rinnovo, De Laurentiis mi ha ...

Napoli - De Laurentiis lancia la bomba : “in Serie A quattro club irregolari” : Il Napoli sta attraversando un momento molto importante tra campionato e Champions League, la squadra di Carlo Ancelotti è in corsa per tutti gli obiettivi. Il Napoli è un club solido anche dal punto di vista economico, la gestione oculata del presidente De Laurentiis ha già portato importanti frutti e per il futuro è destinata ancora a crescere. Il numero uno azzurro ha lanciato inoltre la bomba proprio sulla situazione economica dei club ...

L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli : il Napoli sogna il ritorno di Cavani : Edinson Cavani è ancora il sogno di mercato del Napoli: l’abbraccio con De Laurentiis e le parole di Giuntoli infiammano i sogni dei tifosi Addio, incomprensioni e velenose frecciatine. Edinson Cavani e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si erano lasciati così. Poi la scorsa estate i rumor di mercato, la possibilità di un clamoroso ritorno e l’amore di una città caldissima come Napoli che torna a bruciare forte. ...

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...

Napoli - De Laurentiis show : “4 squadre in A dovrebbero fallire! Cavani venga da noi” - che attacchi al PSG : Aurelio De Laurentiis ha parlato di diversi argomenti caldi, partendo dalle spese folli del PSG al possibile ritorno di Cavani a Napoli Aurelio De Laurentiis come sempre senza peli sulla lingua. Il presidente del Napoli, in vista della gara contro il PSG, è stato interpellato dal quotidiano francese Le Parisien, in merito a diverse questioni calde del calcio italiano ed europeo. “Il PSG ha una grande forza, grazie al fatto che non ha ...

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani un fuoriclasse. Da noi sarà sempre il benvenuto' : L'ultima chiacchierata a bordocampo non aveva portato benissimo. Il suo Napoli, quella volta lì, pareggiò contro la Stella Rossa, portando via solo un punto dal campo della squadra cuscinetto del ...

PSG-Napoli - De Laurentiis pronto allo spettacolo : “sarà una bella partita a scacchi” : PSG-Napoli, De Laurentiis crede nell’impresa della sua squadra, con Ancelotti in panchina è davvero tutto possibile “Non è una partita decisiva, è una vera partita da affrontare come una giocata a scacchi: va pensata, meditata e verificata in campo, bisognerà avere le idee chiare perché sarà una partita vera a tutti gli effetti“. E’ il pensiero del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del match ...

Napoli - De Laurentiis : 'Striscioni contro di me? Guardatevi Report' : 'Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si tratta. Il giorno in cui lo scoprirete farete mea culpa per aver diffuso cose non vere. Guardatevi Report di ieri sera'. Lo dice ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il Psg” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti non è qui in pensione. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile' : Era presente anche lui all'elezione di Gravina come nuovo Presidente della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire e cercherà di farlo con un nuovo condottiero. Come ha fatto il Napoli, che ...

De Laurentiis manda messaggi alla Juventus : “Napoli - scudetto possibile” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della corsa scudetto che vede la sua squadra ad inseguire la Juventus ”Lo scudetto? Nel calcio è tutto possibile, basta che qualcuno faccia un passo falso…Noi abbiamo iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni. Quest’anno con il ricambio di tutti i giocatori, all’inizio ci siamo comportati bene e speriamo di avere fortuna nel prosieguo, anche della ...