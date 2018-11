Napoletano morto in Messico | ' Troppi rischi per i commercianti'

Carlo Giuffré - morto l euro attore Napoletano diviso tra cinema e teatro : Classe 1928, Carlo Giuffré avrebbe compiuto 90 anni il mese prossimo, il 3 dicembre. Si è spento invece oggi, il giorno di Ogni Santi, nel silenzio e all'ombra del clamore. attore di teatro e cinema, ...

Carlo Giuffré - morto l'attore Napoletano diviso tra cinema e teatro : Classe 1928, Carlo Giuffré avrebbe compiuto 90 anni il mese prossimo, il 3 dicembre. Si è spento invece oggi, il giorno di Ogni Santi, nel silenzio e all'ombra del clamore. Attore di teatro e cinema, ...

Carlo Giuffré - morto l’attore Napoletano diviso tra cinema e teatro : Classe 1928, Carlo Giuffré avrebbe compiuto 90 anni il mese prossimo, il 3 dicembre. Si è spento invece oggi, il giorno di Ogni Santi, nel silenzio e all"ombra del clamore. Attore di teatro e cinema, Carlo Giuffré è stato uno dei volti più rappresentativi della cultura napoletana, resa ancora più forte e vigorosa, grazie al sodalizio con il fratello Aldo (scomparso ben 8 anni fa).Giuffré ha iniziato a lavorare nel 1947 dopo essersi diplomato ...

È morto l’attore Napoletano Carlo Giuffré : Recitò a lungo con il fratello Aldo nel teatro di Eduardo De Filippo; è ricordato anche per alcuni personaggi della commedia all'italiana. È morto a Napoli l’attore di cinema e teatro Carlo Giuffré: tra un mese, il 3 dicembre, avrebbe compiuto novant’anni. Nato a Napoli, iniziò a recitare in teatro con il fratello maggiore Aldo dal 1947; due anni dopo debuttarono insieme con Eduardo De Filippo e da allora la coppia di fratelli Giuffré ...

Morto Riccardo Zinna - l'attore Napoletano di Gomorra e Benvenuti al Sud aveva 60 anni : È Morto Riccardo Zinna. l'attore napoletano aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio, e nel corso di una carriera pluridecennale era apparso in numerose produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. Con la morte di Zinna, il cinema napoletano si ritrova a piangere un altro bravo attore dopo la scomparsa di Antonio Pennarella, avvenuta lo scorso 24 agosto. I funerali si terranno sabato 22 settembre, alle ore 12:00, presso la chiesa di Santa ...

Riccardo Zinna - morto l’attore Napoletano di Benvenuti al Sud : aveva 60 anni. Cristina Donadio : “Ciao Ric - amico grande” : E’ morto Riccardo Zinna, l’attore napoletano aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Giovedì 20 settembre è venuto a mancare dopo aver combattuto per molto tempo con la malattia. Una carriera lunga quarant’anni, iniziata a teatro proseguita al cinema con diverse esperienze anche sul piccolo schermo. La sua recitazione nervosa e sincera si era fatta notare in Gomorra di Garrone, in Caro Diario di Nanni Moretti, in Benvenuti al ...

Morto l’attore Napoletano Riccardo Zinna - era apparso in Benvenuti al sud e ne I Soprano : Giovedì 20 settembre è mancato all’affetto dei suoi cari l’attore Riccardo Zinna, noto soprattutto per aver interpretato una parte nel film campione di incassi Benvenuti al Sud ma anche essere apparso in Educazione siberiana o Gomorra di Matteo Garrone. napoletano, Zinna aveva compiuto 60 anni lo scorso maggio. Riccardo Zinna, attore e musicista Sebbene sembra che Zinna fosse malato da diverso tempo, non si conoscono ancora con ...

Morto Antonio Pennarella - l'attore Napoletano aveva 58 anni : E' Morto Antonio Pennarella. Uno dei volti più noti delle fiction e delle serie tv italiane se n'è andato a soli 58 anni. Malato da tempo, Pennarella aveva iniziato la sua carriera di attore nei primi anni '80 nell'area del Teatro Galleria Toledo di Napoli. Da allora, il suo curriculum attoriale si è via via arricchito di numerose partecipazioni in produzioni televisive e cinematografiche, senza contare la vasta esperienza maturata in teatro. Un ...