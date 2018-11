Muse | nuovo album | due date in Italia e la finale di X Factor - Curiosità | news ed

Nuovo lp per i Muse - 'Simulation Theory' : la band il 13 dicembre a X Factor : Esce il 9 novembre 'Simulation Theory', il Nuovo e ottavo album dei Muse. Gli undici brani che lo compongono sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori rinomati tra i quali Rich ...

Ungheria : accuse di revisionismo per il nuovo Museo dell'Olocausto : Vogliamo che sia chiaro in modo inequivocabile che nessun governo al mondo può decidere chi ha il diritto di rappresentare una comunità religiosa. L'Emih non rappresenta gli ebrei ungheresi '. Un'...

Lotus - A Hethel un nuovo Museo e un experience center : Il 2018 è un anno estremamente importante per la Lotus: proprio quest'anno la Casa inglese ha festeggiato il suo settantesimo anniversario. Per celebrare questo traguardo la Casa ha svelato i progetti per il rinnovamento della sede di Hethel che porteranno alla realizzazione di un nuovo museo, di un centro di restauro per le Lotus storiche e di un experience center dove i clienti potranno provare le ultime sportive realizzate dal costruttore ...

Il “futuro” è ancora Muse : tra in Italiane - il nuovo video - l’album in arrivo : Se siete fan dei Muse e se avete sognato con “Ritorno al futuro” è sì, avete tanta, ma tanta nostalgia dei bei tempi andati, ecco un consiglio: correte a premere play sul nuovo singolo dei Muse che anticipa l’album “Simulation Theory”, in uscita il 9 novembre, ed è un omaggio in grande stile a Robert Zemeckis e al suo mitico film del 1985, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd e considerato un’icona del cinema ...

Marco Mengoni con Musement per un’iniziativa esclusiva prima del nuovo album : Marco Mengoni con Musement per un progetto particolare che verrà svelato domani, sabato 22 settembre. L'iniziativa è stata preannunciata nelle scorse ore, nella giornata di ieri, sia sulle pagine social di Marco Mengoni che su quelle di Musement ma per tutti i dettagli bisognerà attendere ancora fino a domani. Marco Mengoni con Musement darà vita a qualcosa di unico, un'iniziativa esclusiva dove musica e cultura si incontreranno in modo ...

ANIMA : personale di Hanako Kumazawa al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga : Esseri ibridi che giocano a nascondersi, gli ANIMA di Kumazawa sono divinità naturali mutaforma che viaggiano per il mondo e ci introducono con divertita e divertente leggerezza nel contesto di ...

Le Muse apre un nuovo anno : Francesca D'Agostino vice presidente : Dunque una attenzione particolare alla poesia in vernacolo reggino , al mondo del teatro popolare ed alla musica con lo storico Coro tra i filoni che si susseguiranno per l'intero anno non ...

