MotoGP | Andrea Dovizioso contro Jorge Lorenzo | la Ducati interviene in modo tardivo

MotoGP – Malesia amara per Iannone - Andrea e la caduta di Sepang : “avrei centrato Marquez se non avessi frenato” : Andrea Iannone e la caduta al Gp della Malesia: tutta l’amarezza del campione di Vasto. Il pilota Suzuki spiega la sua scivolata di Sepagn Domenica amara per Andrea Iannone al Gp della Malesia: dopo aver avuto ‘giustizia’ per essere stato ostacolato da Marquez, poi penalizzato, nelle qualifiche di Sepang, il campione di Vasto ha dovuto fare i conti con una caduta in gara che gli ha impedito di portare a termine il suo ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Eravamo lenti. Le accuse di Lorenzo? Non commento” : Andrea Dovizioso non è riuscito ad andare oltre un poco soddisfacente sesto posto nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa sul circuito di Sepang. Il pilota della Ducati ha faticato a ingranare e non è mai riuscito a essere protagonista come ci si attendeva, dopo i trionfi delle ultime due edizioni si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo e il suo umore al traguardo non era certamente dei migliori: ...

MotoGP – Lite Lorenzo-Dovizioso - parla Andrea : “fa sempre il solito errore” : Andrea Dovizioso dice la sua sulla polemica innescata da Jorge Lorenzo sui social: le parole del forlivese della Ducati Una gara non da protagonista, oggi, per Andrea Dovizioso a Sepang. Il forlivese della Ducati ha chiuso al sesto posto il Gp della Malesia e, grazie alla caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine della gara, si è assicurato il secondo posto nella classifica piloti e in quella Costruttori. Il ducatista ha ammesso ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…” : Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il Ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Giornata produttiva - ottimo lavoro in vista della gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, ...

Andrea Iannone - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare” : Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi ...

MotoGP - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 podi di ...

MotoGP - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 posti stagionali ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP della Malesia : due trionfi nelle ultime due edizioni per il forlivese : Neanche il tempo di respirare che il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, per completare il trittico “infernale” di quest’ultima parte d’annata. I giochi sono fatti nella classe regina: Marc Marquez è campione del mondo e quindi a Sepang si correrà con lo spirito libero e l’obiettivo sarà essenzialmente il successo di tappa. Un appuntamento tradizionale per i centauri, che su questa pista ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : 'Soddisfatto del podio e - soprattutto - del miglioramento rispetto ad un anno fa' : Non avrà vinto il Gran Premio d'Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Sono contentissimo del risultato. Avrei potuto però giocarmela anche per la vittoria” : E’ un Andrea Iannone soddisfatto quello che si è portato a casa il secondo posto nel GP d’Australia 2018 di MotoGP, terzultima prova del Mondiale. Sul circuito di Phillip Island il pilota di Vasto si è confermato estremamente veloce, ottenendo un podio importante con la Suzuki. Nel corso dei turni di libere e nel warm-up “The Maniac” aveva fatto vedere un gran passo che in gara si è notato soprattutto nella seconda parte. ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del podio e - soprattutto - del miglioramento rispetto ad un anno fa” : Non avrà vinto il Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, infatti, aveva iniziato il weekend con la speranza di vedere una Ducati ben più competitiva sul tracciato Australiano rispetto ad un anno fa, e la missione, con questo terzo posto, è assolutamente ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore - Dovizioso (4°) precede Marquez - indietro Valentino Rossi : Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara. Alle sue spalle troviamo la coppia ...