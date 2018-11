MotoGp | alta tensione Lorenzo-Dovizioso | la Ducati interviene a muso duro con i propri

MotoGp – Marquez fortunato - Rins esaltato e Zarco… conservativo : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Sepang : Il pilota spagnolo sfrutta la caduta di Valentino Rossi e vince il Gp della Malesia, completano il podio Alex Rins e Johann Zarco Marc Marquez vince il Gp della Malesia, lo fa grazie alla caduta di Valentino Rossi arrivata a pochi giri dalla fine, una scivolata che permette allo spagnolo di tagliare in solitudine il traguardo di Sepang. AFP/LaPresse Nonostante la partenza in sesta posizione, il rider della Honda salta senza problemi i suoi ...

MotoGp – Doohan esalta le doti Marquez ed elogia Valentino Rossi : “è bello quando si tolgono vernice dalle carene” : Mick Doohan, il record raggiunto da Marquez e la possibilità di vittoria di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo Marc Marquez ha raggiunto Mick Doohan, con la conquista del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ormai in tasca matematicamente da due settimane. Lo spagnolo della Honda è apprezzatissimo dall’ex campione motociclistico che non ha che parole d’elogio per Marquez ...

MotoGp - Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : 'un sogno diventato realtà' : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz'ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni ...

MotoGp – Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : “un sogno diventato realtà” : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz’ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta il GP di Australia. Possibile rientro per la Malesia : Jorge Lorenzo salterà anche il GP di Australia 2018, terzultima tappa del Mondiale MotoGP in programma il prossimo fine settimana. Lo spagnolo è costretto a non gareggiare a Phillip Island a causa della frattura al radio del braccio sinistro che aveva rimediato due settimane fa cadendo in Thailandia. Il pilota della Ducati deve dunque rinunciare anche alla trasferta nella terra dei canguri dopo non essere sceso in pista nemmeno a Motegi per il ...

MotoGp : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia? : Jorge Lorenzo è costretto a Saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta il GP Thailandia 2018 : “Ho una fissura al radio destro. Provo a recuperare per Motegi” : Jorge Lorenzo non correrà il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma domani sul tracciato di Buriram. Lo spagnolo era caduto ieri durante le prove libere 2 a causa di un brutto highside della sua Ducati, le prime visite mediche avevano escluso la presenza di fratture ma l’iberico non è riuscito a recuperare dagli acciacchi (era uscito già infortunato dal GP di Aragon di due settimane fa) e ha così ufficializzato la ...

MotoGp – Lorenzo rischia di saltare la Thailandia - il comunicato dell’entourage : “da valutare dolore e rischi” : Jorge Lorenzo potrebbe non partecipare al Gp di Thailandia, il comunicato ufficiale dell’entourage dello spagnolo sull’evoluzione dell’infortunio del pilota della Ducati Durante il Gp di Aragona, Jorge Lorenzo ha rimediato un brutto incidente che gli è costato l’ingessatura dell’alluce del piede destro oltre che la gara. Il maiorchino, dopo la lite in cui ha incolpato Marc Marquez dell’accaduto, si è ...

MotoGp - ancora guai per Pol Espargaro : clavicola sinistra di nuovo fratturata - salta Aragon : " L'intervento è relativamente facile " le parole del direttore della Clinica Mobile a Sky Sport MotoGP . " Sarà operato oggi pomeriggio stesso a Barcellona, verrà inserita una placca e poi si ...