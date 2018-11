: Moscovici:risposte da Italia o sanzioni - TelevideoRai101 : Moscovici:risposte da Italia o sanzioni - magnigiancarlo1 : RT @ValeryMell1: @pierremoscovici Gentile Moscovici, io non sono un ministro ma approvo e capisco il concetto del rispetto delle regole sot… - AristarcoScann1 : RT @ValeryMell1: @pierremoscovici Gentile Moscovici, io non sono un ministro ma approvo e capisco il concetto del rispetto delle regole sot… -

"Ci aspettiamo una risposta forte e precisa dal governono" da cui "attendiamo una Manovra rivista", dice il Commissario Ue agli Affari Economici. La data stabilita per la risposta è il 13 novembre. "ma non è la fine del mondo, è una fase del processo", aggiunge. "Vorrei un dialogo, ma possono essere applicate lese non si riesce a raggiungere un accordo nel quadro di regole comuni".(Di martedì 6 novembre 2018)