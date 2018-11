Moschino per H&M | i 5 pezzi da avere E da indossare così

vanityfair

(Di martedì 6 novembre 2018) Che il countdown abbia pure inzio. Si contano sulle dita di poche mani, o già di lì, le ore che ci separano dall’arrivo nei negozi – virtuali e non – dell’attesissima collezione disegnata dal direttore creativo di, l’eccentrico statunitense Jeremy Scott, per H&M. Sbarca online e in una manciata di selezionati punti vendita disseminati per lo stivale (per sapere dove, e soprattutto come fare shopping, cliccare qui) l’8 novembre la scintillante, dissacrante, ironica e spettacolare collezione che ha già fatto la gioia del web con record di click prima ancora di essere disponibile nei negozi. TUTTI I LOOK E I(CON PREZZI) DELLA COLLEZIONE:tv H&Mtv H&Mtv H&Mtv H&Mtv H&Mtv H&Mtv H&Mtv H&Mtv ...