Morto l' ex pugile Mario Melo | fatale una gara di croissant

CHRISTIAN DAGHIO - Morto SUL RING IL PUGILE MODENESE/ Video - era una leggenda del Muay Thai - IlSussidiario.net : CHRISTIAN DAGHIO MORTO sul RING la leggenda della Thai x boxe: stava disputando un incontro in Thai landia quando è caduto per l'ultima volta. E’ MORTO CHRISTIAN DAGHIO , leggenda italiana del Muay Thai , primo lottatore del Belpaese ad aver ottenuto il permesso di poter disputare un incontro in Thai landia. Dopo la Thai aveva deciso di dedicarsi alla boxe, vista anche l’età (49 anni) e nel corso dell’incontro dello scorso 26 ottobre per ...

Boxe : l’ex campione del mondo Graciano Rocchigiani Morto in un incidente stradale. Il pugile italo-tedesco aveva 54 anni : Una brutta notizia per il mondo della Boxe. E’ morto per via di un incidente stradale l’ex campione del mondo dei supermedi IBF e dei mediomassimi WBC, oltre che campione europeo dei supermedi, Graciano Rocchigiani. Il 54enne italo-tedesco era a Belpasso, in provincia di Catania, dove si trovava in visita alla compagna con cui ha avuto due figli, venendo investito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’ex ...