Mondiali Boxe – Continua il ritiro moscovita delle azzurre

Boxe femminile - Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per l’ultimo raduno : Si avvicinano a grandi passi i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre. L’Italia vorrà essere grande protagonista in questa rassegna iridata e proprio per questo motivo sono state convocate 11 azzurre per l’ultimo training camp che si svolgerà a Mosca (Russia) dal 1° al 12 novembre: quella serie di allenamenti servirà come selezione finale per l’evento più importante della ...