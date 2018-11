Mola di Bari | ' Medea per strada' | stasera Teatro

6 7 novembre -Medea per strada del Teatro dei Borgia al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari : ... dal 16 al 20 gennaio, in una realizzazione della Compagnia Diaghilev, cui si deve anche la coproduzione dei due spettacoli dei Virtuosi di San Martino, Nel nome di Ciccio , dal 14 al 17 febbraio, e ...

DIAGHILEV - Stagione 2018 - 19 al Teatro van Westerhout di Mola di Bari In cartellone 29 spettacoli : ... con la regia di Giuseppe Marini e l'interpretazione di Fabio Bussotti, Mauro Conte, Mauro Verrone, affronta il problema dell'omofobia rispolverando un clamoroso fatto di cronaca del '68. E anche La ...

15 novembre 2018 : "De vos som amorós" [musica rinascimentale del Duca di Calabria] a Palazzo Pesce - Mola di Bari : È in questo contesto che vede la luce un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata negli spettacoli organizzati in occasione delle superbe feste di gala " che si tengono soprattutto nel periodo ...

1 " 4 agosto 2019 : Masterclass "Da Rossini a Verdi" tenuta dal tenore Francesco Meli a Palazzo Pesce - Mola di Bari : Si è esibito in tutto il mondo, dal Covent Garden al MET, da Los Angeles a Tokyo, e ha al suo attivo cd e dvd con Virgin e Deutsche Grammophon. Una possibilità unica in Puglia per confrontarsi e ...