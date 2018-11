Mobilità 2019 20 e titolarità docenti assunti | con la LdB si cambia rotta

Mobilità scuola 2019/20 per docenti - educatori e ATA : avviata trattativa : Il Miur ha avviato la trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo (CCNI) sulla Mobilità 2019 /20 di tutto il personale della scuola : docenti , educatori e ATA. Si prospettano novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi anni. Mobilità 2019 /20: novità in arrivo Sulla Mobilità 2019 /20, la FLC CGIL scrive: “Il confronto avviene con i sindacati firmatari del CCNL 2016-2018 e dovrà regolare per il ...

Mobilità scuola 2019/2020 : il MIUR convoca i sindacati per la trattativa : Il MIUR ha convocato martedì 23 ottobre 2018 i sindacati, allo scopo di avviare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo nazionale sulla Mobilità del personale della scuola (docenti, educatori e ATA) per l’anno scolastico 2019/2020. A riferirlo è la FLC CGIL. Come previsto dall’articolo 7 comma 3 del nuovo CCNL, dovrà regolare nel prossimo triennio tutte le procedure della Mobilità. È un appuntamento importante: tutta la materia ...