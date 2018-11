romadailynews

: Minnucci: tempo Raggi è finito, si dimetta a prescindere sentenza Marra: Roma – “Altro che… - romadailynews : Minnucci: tempo Raggi è finito, si dimetta a prescindere sentenza Marra: Roma – “Altro che… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Roma – “Altro che settimana di attesa per Virginia: la sindaca di Roma deve dimettersi subito adallasul caso. Non c’e’ esito che tenga: ildellaa Roma e’. A dirlo sono i fatti, a partire dall’emergenza rifiuti in cui versa la citta’. Roma, come diceva il gran poeta, e’ una ‘nave sanza nocchiere in gran tempesta’ con una giunta comunale arroccata in Campidoglio e impassibile davanti alle terribili condizioni della citta’ e le proteste organizzate da cittadini e lavoratori”. “Abbiamo a che fare con un’Amministrazione incompetente, arrogante e completamente distratta dalle dinamiche interne al suo MoVimento tanto da non riuscire neanche a gestire l’ordinario. Le dimissioni dellanon sono legate ne’ a questioni giudiziarie e ne’ ...