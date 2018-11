Minaccia di morte gli ostaggi La resa dopo 8 ore di terrore

Storie Italiane - l'inviata Minacciata di morte nel quartiere della droga : «Spegni le telecamere o...» : Disavventura choc per Maria Grazia Sarrocco , giornalista inviata del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Raiuno: durante un'inchiesta alla periferia di Catania la giornalista ...

Torino - la sindaca Appendino Minacciata di morte : "Sappiamo dove vivi" : "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il cui sono stata eletta", ha affermato la sindaca di Torino che ha sporto querela

Torino - Appendino Minacciata di morte in una lettera : 'Sappiamo dove vivi' : La sindaca di Torino, Chiara Appendino , ha ricevuto una lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 4 stelle avete ucciso Torino - si legge -. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi ...

Fedez sono stato Minacciato di morte : Fedez è ancora alle prese con gli haters, che dopo la festa al supermercato lo hanno attaccato, addirittura minacciandolo di morte. E così mentre lui registra stories disperato: “Hanno contattato i servizi social per togliermi mio figlio, non capisco tutto questo accanimento”, la moglie Chiara Ferragni lo sorveglia da Marrakech. Sta trascorrendo qualche giorno con la sua crew e Fedez lo vede attraverso la telecamera posizionata in casa. Il ...

Fedez - il rapper Minacciato di morte. Cosa è successo : Fedez minacciato di morte. La faccenda per il rapper si complica. Ma, per chi si fosse perso le puntate precedenti e non sapesse Cosa sia successo, è d’obbligo un riassuntino. Poco tempo fa è stato il compleanno di Fedez e, visto che ormai anche se è molto giovane, nella sua vita ne ha fatte di tutti i colori, stavolta ha voluto festeggiare in modo diverso. Così, oltre ad aver festeggiato nell’intimità di casa sua con la moglie Chiara Ferragni e ...

Festa al supermercato - Fedez : ''Minacciato di morte - è accanimento'' : Dopo le polemiche per la Festa di compleanno in un supermercato, Fedez ha spiegato di essere stato minacciato di morte sui social. Il rapper, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: ''...

Fedez contro il Grande Fratello Vip : «Io Minacciato di morte - ma in tv il cibo viene sprecato» : Fedez ne ha abbastanza. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la festa al Carrefour di Milano, torna sui social per sfogarsi e lanciare frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Il...

Appena scarcerato torna dall’ex e la Minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine relazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Bari - bimbi picchiati e Minacciati di morte in una scuola materna : arrestate 4 maestre : Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni.

Monza - 18enne Minaccia di morte e perseguita l’ex ragazza : arrestato : Ha aggredito, minacciato e perseguitato per mesi l’ex fidanzata, non accettando la fine della loro relazione. Per questo un ragazzo di 18 anni di Concorezzo, in provincia di Monza, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo le ricostruzioni degli investigatori la vicenda ha avuto inizio la scorsa primavera quando il giovane stalker ha cominciato a seguire la sua ex sia fuori da scuola che alla fermata del bus. Il ragazzo ha poi continuato ...

Inter-Milan - Nainggolan Minacciato di morte : il post del calciatore belga : Radja Nainggolan si appresta a guardare qualche incontro dagli spalti dopo il problema alla caviglia occorsogli ieri durante il derby “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”. Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby tra Inter e Milan, costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia successivo ad uno scontro con Biglia. Il calciatore belga però nella notte si è sfogato attraverso le storie di Instagram, ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria Minacciata di morte su Fb : 'Spero che ti facciano fare la stessa fine' : 'Spero che ti facciano fare la stessa fine'. Un messaggio scritto sul profilo Facebook di Ilaria Cucchi , la sorella di Stefano , il detenuto morto in carcere nel 2009, sarebbe arrivato oggi da alcuni ...