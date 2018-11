Milano | ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie | afgano di 30 anni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) Calci e pugnie ‘schiaffi‘, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30di origine afgana è stato condannato a 3e 8 mesi dal Gup di, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti ddonna, sposa bambina a 15in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le, oltre alle mani, per colpirla avrebbe utilizzato anche una cinghia. La piccola aveva poco più di un anno e la sua unica ‘colpa’ era quella di non essere nata maschio, come lui avrebbe voluto. Mamma eora sono al sicuro in comunità. L'articolo, ‘schiaffi’di 30condannato a tree otto mesi proviene da Il Fatto Quotidiano.