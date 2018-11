: Milano, pugnalato da 3 uomini su treno - NotizieIN : Milano, pugnalato da 3 uomini su treno - Cyber_Feed : • Cyber News • #Milano, pugnalato da 3 uomini su treno - TelevideoRai101 : Milano, pugnalato da 3 uomini su treno -

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato su un. La persona aggredita è un italiano, tossicodipendente senza fissa dimora. Le pugnalate gli sono state inferte all'addome. In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Sarebbe stato ferito da tre nordafricani sul convoglio all'altezza di Garbagnate Milanese. Il 40enne è poi sceso alla stazione di Quarto, dov'è stato soccorso dal 118sul binario 2.(Di mercoledì 7 novembre 2018)