Milano | il giudice | “Riconoscere due papà di una bimba” La maggioranza si spacca

ilfattoquotidiano

: RT @scudo75: Giudice sportivo complimenti, a Torino si chiude la curva... A Milano una multa ridicola e non fate i monelli... Sempre peggi… - MaxScherzyIT : RT @scudo75: Giudice sportivo complimenti, a Torino si chiude la curva... A Milano una multa ridicola e non fate i monelli... Sempre peggi… - scudo75 : Giudice sportivo complimenti, a Torino si chiude la curva... A Milano una multa ridicola e non fate i monelli... S… - CavVermiglio : Il Testamento spirituale di uno scienziato di 'Confine' (Emilio Del Giudice, Napoli, 1º gennaio 1940 - Milano, 31 g… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Ilordina di riconoscere duee ladi centrosinistra che governasi. “Da cattolico impegnato in politica mi dissocio radicalmente dalla posizione del mio sindaco, perché le persone in privato possono fare ciò che vogliono ma non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro”. A dichiararlo è Enrico Marcora, esponente della lista civica Noiche sostiene il sindaco Beppe Sala. A scatenare le polemiche a Palazzo Marino è stata una recente sentenza del Tribunale diche ha imposto agli ufficiali di Stato civile di trascrivere l’atto di nascita di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per altri) e figlia di una coppia gay. Entrambi i, hanno chiarito i giudici, devono essere riconosciuti come tali. Ma alcuni esponenti delladi ...