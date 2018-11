' Milan | Wenger è in pole per il dopo Gattuso'

Milan - idea Wenger per il dopo Gattuso : le ultime : dopo i tanti risultati negativi collezionati da Gattuso in questo periodo della stagione, i dirigenti del Milan stanno pensando che forse è arrivata l’ora di cambiare. Da un possibile rinnovo di contratto a giornate di campionato che hanno segnato il futuro di Gattuso, al tecnico ora resteranno le ultime spiagge Sampdoria e Genoa. Gli occhi […] L'articolo Milan, idea Wenger per il dopo Gattuso: le ultime proviene da Serie A News ...