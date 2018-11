Milan | parla Andrè Silva | “Trasferimento? Volevo giocare”

Milan - Leonardo torna a parlare : il futuro di Gattuso e le ambizioni rossonere : Milan, Leonardo ha parlato del futuro della panchina rossonera con Gattuso che sembra essere molto più saldo dopo la vittoria contro la Sampdoria Il dirigente del Milan Leonardo, quest’oggi è stato ospite dell’evento Golden Foot a Montecarlo, a margine del quale ha parlato anche delle ultime vicissitudini rossonere. Innanzitutto Leonardo ci ha tenuto a precisare che Gattuso è saldamente sulla panchina e lo sarà a ...

Wbf 2018 al via. A Milano si parla di cambiamento esponenziale : In un'economia basata sul servizio, il capitale umano, conoscenze e abilità, e il capitale sociale, relazioni, sono fondamentali per il successo dell'azienda . Un approccio umanista nell'...

Berlusconi parla del Milan : “è una sofferenza vedere la squadra in campo in una maniera poco efficace” : “E’ una sofferenza vedere il Milan in campo in una maniera poco efficace”. Silvio Berlusconi ribadisce le critiche a Rino Gattuso, in bilico dopo le sconfitte contro Inter e Betis Siviglia. “Ci sono stati pochi tiri in porta e il nostro centravanti non ha avuto modo di ricevere passaggi. Tutto questo dipende naturalmente dal modulo, che spero che possa presto cambiare”, ha notato l’ex presidente ...

Milano - il Tribunale riconosce i due papà | Parlano a Tgcom24 : "Sentenza apri-mente" : Secondo i giudici garantire alla piccola, nata negli Stati Uniti, i diritti alla bigenitorialità è "superiore interesse della minore"

Milan - parla il Presidente Scaroni : “Arriveranno sanzioni Uefa” : Milan– La situazione che ha ereditato in estate dalla precedente proprietà, non era certo delle migliori. Una squadra, ma più in generale, una società poco credibile, con un progetto sportivo incerto e fragile, e soprattutto con i conti in rosso dopo il mercato da sceicchi effettuato nell’estate del 2017. Ora è un altro Milan, altra […] L'articolo Milan, parla il Presidente Scaroni: “Arriveranno sanzioni Uefa” ...

Come organizzano le proprie azioni a livello mentale i bambini? Ne parlano gli esperti all’università Milano-Bicocca : Venerdì 26 ottobre presso l’aula Marco Martini dell’Università di Milano-Bicocca si terrà una conferenza in cui interverranno esperti, psicologi, logopedisti, educatori professionali e ricercatori dell’infanzia che discuteranno il tema della valutazione di Funzioni esecutive nello sviluppo del bambino. Queste attività mentali permettono di organizzare e realizzare tutte le azioni quotidiane: dalla pianificazione di un lavoro al fine di ...

Alla Torneria di Milano ci sarà un pop-up store per OnePlus 6T - l’evento sarà su YouTube e Carl Pei parla di fotografia : Nel pop-up store meneghino sarà possibile avere un primo contatto con lo smartphone e nel caso portarne uno a casa L'articolo Alla Torneria di Milano ci sarà un pop-up store per OnePlus 6T, l’evento sarà su YouTube e Carl Pei parla di fotografia proviene da TuttoAndroid.

Barcellona-Inter - parla l’ex nerazzurro Rafinha : “Nostalgia di Milano - vedremo cosa accadrà a gennaio” : La scorsa stagione l’Inter ha vissuto un momento di crisi a partire dalla fine del 2017, da cui poi è riuscita ad uscire grazie anche all’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Joao Cancelo e Rafinha. Il calciatore brasiliano in pochi mesi si è legato tantissimo ai nerazzurri e ha sperato fino all’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato di poter tornare a Milano. Tra un paio di giorni il Barcellona ...

«Ho tentato il suicidio - ora sono senza fissa dimora». Marco Milano Mandi Mandi parla a Domenica Live. : ROMA - 'sono stato sommerso da cartelle esattoriali. La mia fidanzata mi ha lasciato, è morto mio padre. A un certo punto ho preso una brutta decisione. Ero a casa. Mi ha salvato un amico. Mi hanno ...

Pd : Richetti a Milano per parlare di giovani - lavoro e politica : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Il candidato alla segreteria nazionale del Pd Matteo Richetti sarà a Milano domani, lunedì 22 ottobre, a un incontro dal titolo 'Rigenerarsi per crescere – giovani, lavoro, povertà, fakenews, politica'. Il momento di confronto si terrà alle 20.50, alla Fonderia Napoleon

Inter-Milan - parla l’ex rossonero Galli : “Tanta qualità” : Inter-Milan– Ai microfoni dei colleghi di calciomercato.it ha parlato l’ex giocatore e dirigente del Milan Filippo Galli. Dopo aver passato anni della sua carriera nella difesa rossonera, prima di passare dietro alla scrivania, Galli è rimasto ovviamente legato al Diavolo, e domenica sera assisterà da spettatore interessato al derby di San Siro. Si tratta di […] L'articolo Inter-Milan, parla l’ex rossonero Galli: ...

Milano dopo il rogo dei rifiuti : ecco cosa sta succedendo Parlano gli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

Milan - parla Shevchenko : 'Con Leo e Maldini c'è serenità. Gattuso? E' all'altezza - su Icardi-Higuain...' : Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ora commissario tecnico dell' Ucraina , parla a Sky Sport , partendo dalla nuova proprietà rossonera: 'Adesso c'è una grande serenità con l'arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa ...

Milan - senti Pato : “ho parlato con Leonardo di un possibile ritorno” : Pato è rimasto molto legato al Milan nonostante l’addio di diverse stagioni fa, adesso il calciatore medita un possibile ritorno “Tornare al Milan? Con Leonardo qualche battuta c’è stata, ha sempre manifestato la sua stima nei miei confronti. Io ho ancora un anno di contratto in Cina, vedremo“. Le parole di Pato al Corriere dello Sport lasciano uno spiraglio in merito al suo ritorno in rossonero. Il Milan al momento ...