Diciassettesono morti e una ventina risultano dispersi nelle acque di Melilla,l'enclave spagnola in Marocco. A bordo di una vetusta imbarcazione di legno, nonostante il mare fortemente agitato,itentavano di raggiungere le coste spagnole. Lo ha reso noto la Guardia costiera spagnola. Solo nella giornata di ieri, la Guardia costiera ha soccorso oltre un centinaio dia bordo di gommoni in difficoltà per il mare in tempesta.(Di martedì 6 novembre 2018)