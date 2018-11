Migranti - mafia - taser - Daspo e... Il Dl Sicurezza punto per punto : Permessi di soggiorno, rimpatri, cittadinanza, taser , stadi, Daspo , mafia , beni sequestrati, assunzione nelle forze dell'ordine: ecco che cosa prevede il Dl Sicurezza punto per punto Segui su affaritaliani.it

Migranti : Boldrini - sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Avete visto? Le priorità di Salvini in Calabria sono mandare via famiglie e bambini che vivono a Riace e smantellare un modello di integrazione che ha funzionato ed è noto nel mondo. A mio avviso, la cosa più importante che un ministro dell’Interno dovrebbe fare nei terr

Migranti - a Castelvetrano stop al campo per i braccianti : “Chiesto bene confiscato alla mafia. Ma nessuna risposta” : C’erano anche i fondi europei per rendere utilizzabile un bene confiscate ai prestanome di Matteo Messina Denaro. Che però rimarrà vuoto: non sarà usato per dare riparo ai Migranti diretti nelle campagne della provincia di Trapani per la vendemmia e la raccolta delle olive. Saranno costretti ad alloggiare sui terreni degli eventuali datori di lavoro. Da oltre un decennio i braccianti agricoli si davano appuntamento in una tendopoli ...