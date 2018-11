Migranti | 17 persone morte mentre cercavano di raggiungere la Spagna

Migranti - i rimpatri coatti segnano il passo. E Salvini ora punta su quelli volontari per rimandare a casa 2700 persone in tre anni : 'Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso'. I ...

Migranti : barca in balia delle onde nel Crotonese - 75 persone a bordo tra cui donne e minori : Gli uomini della Guardia costiera sono impegnati in Calabria nelle difficilissime operazioni di soccorso di una barca a vela con circa 75 Migranti. A bordo dell'imbarcazione che non si riesce ad avvicinare ci sarebbero sedici donne e anche sette minori. Solo due persone, che potrebbero essere gli scafisti, sono riuscite a mettersi in salvo.Continua a leggere

Migranti - falsi permessi di lavoro ad Avola : 10 persone a giudizio : A Siracusa disposto il rinvio a giudizio nei confronti di 10 persone accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo la ricostruzione dei magistrati della procura, gli indagati, tra ...

CAROVANA DEI Migranti : 7MILA ENTRATI IN MESSICO/ Ultime notizie - da Honduras verso USA : Trump "Brutte persone" : CAROVANA di MIGRANTI verso gli Usa: dall'Honduras passando per il MESSICO, 7MILA clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:27:00 GMT)

Migranti - naufragio nel mar Egeo : 2 morti/ Ultime notizie : barcone diretto a Kaos - 17 persone in salvo : Migranti, naufragio nel mar Egeo: almeno due morti. In 17 sono stati messi in salvo dalla guardia costiera di Ankara ma si temono molti altri dispersi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Migranti : Salvini posta un video che mostra la polizia francese che accompagna 3 persone al confine : 'I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta questa mattina. Iniziativa che ...

Migranti - Guardia Costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo : ferito ragazzo di 16 anni : Una nave della Guardia Costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 58 Migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzino di 16 anni che è stato trasportato all’ospedale di Tangeri, come riporta la tv locale 2M. Secondo quanto riferiscono fonti militari di Rabat ad Afp, l’incidente è avvenuto nell’ambito di un’operazione condotta nella notte fra martedì e mercoledì iniziata al largo di ...

Organizzarono una spedizione punitiva contro i Migranti - indagate 3 persone nel Piacentino : Hanno architettato una sorta di spedizione punitiva contro alcuni migranti appiccando un piccolo incendio nell'alloggio che li ospita. Questo è l'episodio più grave di una serie di aggressioni fisiche e verbali a un gruppo di profughi che ha portato la procura di Piacenza a indagare tre uomini, di 28, 39 e 53 anni, accusati di vari reati, con l'aggravante dell'odio razziale. I fatti sono avvenuti a Bettola, sulla collina ...

Migranti - Salvini : G.costiera libica sta riportando a terra 148 persone : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Germania. Pianificavano attacchi a Migranti - arrestate 7 persone : I fatti di Chemnitz hanno creato un grande allarme nell'opinione pubblica e veementi polemiche nel mondo politico. E' altamente probabile, si dice in Procura, che i sette uomini arrestati abbiano ...

Migranti - Conte all'Onu : "Per noi fondamentale dignità delle persone - chi ci critica è in malafede" : In una conferenza a margine dell'Assemblea generale il premier italiano ha risposto alle critiche sulla politica italiana in tema di immigrazione

Migranti - Conte all'Onu : 'Per noi fondamentale dignità delle persone - chi ci critica è in malafede' : Il capo del governo M5S-Lega sfrutta al massimo le 48 ore a New York rafforzando il legame con il presidente Usa, Donald Trump, e stringendo mani ai leader di mezzo mondo, Egitto e Iran compresi. Non ...

Migranti - la Tunisia blocca il rimpatrio di 45 persone : resteranno in Sicilia : Non arriva l'ok dalla Tunisia per il rimpatrio di 45 immigrati clandestini che dovevano imbarcarsi lunedì all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dove erano stati trasferiti dal centro di accoglienza di Trapani. La motivazione ancora non è chiara, ma giovedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà in visita dal presidente della Repubblica e dal ministro dell'Interno tunisino per cercare un accordo che velocizzi i tempi di ...

Migranti - Spagna : oltre 440 persone soccorse in mare : La Guardia costiera spagnola ha reso noto di aver tratto in salvo oltre 440 Migranti che dalle coste del Nord Africa tentavano di attraversare il Mediterraneo. Si tratta di 447 persone che erano ...