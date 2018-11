Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici conquistano la Camera : Gli americani hanno scelto. I Democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera, i Repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Alla fine, dalle urne delle elezioni di...

Elezioni di Midterm - la Camera ai demma i repubblicani mantengono il Senato : Quello dei democratici non è stato uno tsunami, ma l'ondablu, almeno alla Camera, c'e' stata ed ha travolto tutti e 23 iseggi che dovevano essere strappati ai repubblicani. Non ce l'hanno fatta a imporsi nelle sfide chiave per il Senato, in Texas e in Florida.

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici vincono alla Camera : Tutti i medi americani danno ormai per certa la vittoria dei Democratici alla Camera, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono nella notte mentre...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - ancora battaglia per la Camera : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono...

Midterm : battaglia per la Camera. ?Senato verso i Repubblicani : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani sembrano poter agevolmente conservare il controllo del Senato. Sono...

Midterm : dem avanti in gare chiave per Camera - Senato e governatori : I democratici hanno un iniziale vantaggio nelle gare chiave non solo per la Camera ma anche per il Senato e per le cariche di governatori, secondo i dati della Cnn, in base a scrutini ancora...

Midterm : repubblicani verso la vittoria al Senato : La signora del sesto piano, quella che alle riunioni di condominio fa sempre la gendarme dei conti in ordine, stamattina accoglie tutti con un sorriso. Indica il tavolo della registrazione, e accudisce gli elettori passo passo, fino a quando non hanno terminato di esercitare il diritto più sacro della democrazia. E sono tanti, stavolta. ...

Voto di Midterm : il Senato resta repubblicano : Il 56% degli americani pensa che gli Stati Uniti stiano andando nella direzione sbagliata, e il 55% disapprova la linea scelta dal presidente Trump, contro il 44% che invece lo approva. I risultati iniziali delle elezioni Midterm, però, segnalavano la tenuta dei repubblicani almeno al Senato, ma in difficoltà alla Camera. Sono i primi dati pubblica...

Usa - elezioni Midterm 2018. In Florida per il Senato in vantaggio il repubblicano Scott : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.In Florida il repubblicano Rick Scott è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill Nelson è al 44,6%. Scott è il governatore uscente del Sunshine State. Mentre il falco ...

Midterm - chiusi i primi seggi : Senato Repubblicano avanti in Indiana : Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide...