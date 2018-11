Midterm | repubblicani verso la vittoria al Senato 

Midterm - sorpasso dem in Florida. ?Repubblicani avanti in Indiana : Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide...

Usa - elezioni Midterm 2018. In Indiana e Kentucky avanti i repubblicani : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.I primi seggi a chiudere sono stati quelli dell'Indiana e del Kentucky. Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico ...

Elezioni Usa Midterm 2018 - ultimi sondaggi. Repubblicani in recupero : Gli ottimi dati sull'economia potrebbero essere il grimaldello che Trump potrebbe usare per scardinare le Elezioni di midterm. Il 38% degli americani crede che si stia andando nella direzione giusta ...

Midterm - sondaggio Cnn : 'Democratici al 55% - repubblicani al 42%' : Economia fiore all'occhiello, ma Trump punta sull'immigrazione - Tra guerre commerciali, trattati rinegoziati, robusta crescita e pieno impiego, l'economia è il cavallo di battaglia di Trump, ma non ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - repubblicani più a destra e democratici più a sinistra : l’effetto Trump è la polarizzazione : Se c’è un dato politico che queste Elezioni di midterm rendono evidente è la trasformazione interna che i due maggiori partiti, repubblicano e democratico, hanno subito in questi anni. Il GOP non ha resistito all’ascesa travolgente di Donald Trump e ora appare un partito molto meno ricco, articolato, diverso, rispetto a un paio di anni fa. Il nazionalismo populista incarnato e rivendicato dal presidente ha fatto piazza pulita di aree e temi ...

Usa - Kavanaugh eletto giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il Midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...