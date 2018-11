Midterm | Facebook blocca 115 account | interferenze

Midterm - Facebook blocca 115 account di Facebook : 'attività sospette' : Washington - Facebook ha blocca to 30 account della sua piattaforma e 85 su Instagram sospettati di essere coinvolti in un piano coordinato per interferire sulle elezioni di metà mandato negli Usa. Lo ...

Facebook blocca trenta account sospettati di un piano per interferire sul Midterm : Facebook ha immediatamente bloccato 30 account della sua piattaforma e 85 su Instagram sospettati di essere coinvolti in un piano coordinato per interferire sulle elezioni di metà mandato negli Usa. Lo rende noto la società di Mark Zuckerberg spiegando che tale attività potrebbero essere legate a entità straniere.