Midterm | dem strappano la Camera dopo 8 anni | Senato ai repubblicani Ryan | nazione divisa

Elezioni Midterm - Trump : "Grande vittoria - ora collaboriamo con i democratici" : "Una grande vittoria, oltre ogni aspettativa". Donald Trump esulta per il risultato del Partito repubblicano alle Elezioni di Midterm. Dopo il voto si è rafforzata la maggioranza dei conservatori al Senato; ma i Democratici hanno strappato al Grand Old Party la maggioranza alla Camera.Nella mattinata americana, Trump ha commentato l'esito della tornata elettorale. "Abbiamo vinto nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile", ha detto. ...

Midterm Usa - democratici vincono Camera - Gop più forte al Senato : Roma, 7 nov., askanews, - Il voto di Midterm di ieri consegna agli Usa un Congresso profondamente diviso, specchio di un Paese provato da due anni di politica urlata, fondata sulla guerra al nemico interno. I democratici sull'onda della rabbia verso Donald Trump riconquistano la Camera dopo otto anni e ottengono poltrone chiave di governatore, &...

Midterm : dalla profuga al rapper - le new entry dem : dalla donna più giovane mai eletta al Congresso alle prime musulmane che diventano deputate americane, dalla rifugiata alla prima nativa americana omosessuale: sono alcuni dei volti nuovi tra i ...

