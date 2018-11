Usa - elezioni Midterm 2018. Segnali dem dal Texas - testa a testa in Florida : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.Secondo i dati diffusi dalla Cnn, i democratici sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera. Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo di ...

Midterm : dem avanti in gare chiave per Camera - Senato e governatori : I democratici hanno un iniziale vantaggio nelle gare chiave non solo per la Camera ma anche per il Senato e per le cariche di governatori, secondo i dati della Cnn, in base a scrutini ancora...

Usa - elezioni Midterm 2018. Segnali dem dalla Florida e dal Texas : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.Secondo i dati diffusi dalla Cnn, i democratici sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera. Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo di ...

Usa - elezioni Midterm 2018. Segnali dem dalla Florida : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.In Florida, per il seggio al Senato, Bill Nelson supera il repubblicano Rick Scott col 52,4% contro il 47,6%. Scott è il governatore uscente del Sunshine State. Mentre, con il 15% dei voti scrutinati, il ...

Midterm - sorpasso dem in Florida. ?Repubblicani avanti in Indiana : Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide...

Midterm - sorpasso dem in Florida. ?Repubblicani avanti in Indiana : Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide...

Midterm Usa - vantaggio dem in Florida : 01.32 Sorpasso dem in Florida dove per la corsa alla poltrona di governatore Andrew Gillum passa in vantaggio.Con il 15% dei voti scrutinati ha il 52,6% rispetto al 46,8% del repubblicano Desantis. Per il seggio al Senato Bill Nelson supera il repubblicano Scott col 52,4% contro il 47,6%.

Midterm - Usa alle urne : referendum su Trump. Dem favoriti - ma di poco : Fino a qualche mese fa, i democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Midterm - un referendum su Trump Democratici favoriti anche se di poco : Fino a qualche mese fa, i Democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Usa - "i Dem affossano l'economia" Midterm - Luttwak ad Affaritaliani : "E' il verdetto del popolo americano sulla disoccupazione al 3,7%, la più bassa da 50 anni, e sulla crescita delle paghe dei lavoratori che non si vedeva da decenni. E' un referendum per capire se è più importante l'economia che corre a livelli record o il fatto che a Donald Trump... Segui su Affaritaliani.it

Elezioni Midterm in Usa : i democratici cercano di conquistare la maggioranza alla Camera : Gli Usa tornano nuovamente al voto per le Elezioni di metà mandato. I cittadini statunitensi sono chiamati a eleggere i 435 membri della Camera dei rappresentanti, un terzo dei membri del Senato (35 in tutto su un totale di 100) e i membri dei parlamenti locali nonché 36 governatori su 50. I democratici cercheranno di conquistare la maggioranza alla Camera.Continua a leggere

Midterm - Usa alle urne : referendum su Trump. Dem favoriti - ma di poco : Fino a qualche mese fa, i democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Midterm - arriva il primo giudizio su Trump. I sondaggi vedono un Congresso democratico ma The Donald è abituato a stupire : Le passate esperienze insegnano che quasi mai il presidente in carica esce dal test intermedio che separa le elezioni presidenziali più forte di prima. Ciò non toglie che il voto di Midterm a cui l'America è chiamata il 6 novembre non sarà come i precedenti, perlomeno i più recenti. Si tratta, e questa tra le tante incognite è forse l'unica certezza, di un referendum sulla presidenza più ...

Midterm : sondaggio - democratici avanti : ANSA, - WASHINGTON, 5 NOV - Alla vigilia delle elezioni di Midterm, i dem conservano il loro vantaggio sui repubblicani nell'ultimo sondaggio generale della Cnn per il rinnovo del Congresso: 55% a 42%,...