Microsoft To-Do | rilasciato un nuovo aggiornamento su iOS

surface-phone

: Microsoft risolve i problemi con i file zip in Windows 10 October 2018 Update Microsoft ha rilasciato un nuovo aggi… - arocco1992 : Microsoft risolve i problemi con i file zip in Windows 10 October 2018 Update Microsoft ha rilasciato un nuovo aggi… - The_Divyne : Miracolo, dopo due update terribili, #Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per #XboxOne scaricabile senza bisog… -

(Di martedì 6 novembre 2018)To-Do, l’app realizzata dal Colosso di Redmond per le liste attività e i promemoria, si è appena aggiornata su tutti gli smartphone i tablet con a bordo iOS. Changelog La lista intelligente pianificata è ora disponibile anche su iOS! Basta aprirla per visualizzare tutte le attività pianificate in un’unica posizione. Aggiunta un’opzione per nascondere entrambe le liste Pianificato e Importante. Ora la barra laterale può rimanere in ordine, tenendo gli elenchi inutilizzati fuori dalla vista. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download