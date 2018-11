Microbilance vincenti all’edizione 2018 di StartCup Regione Lazio

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) Bilance piccolissime, delle dimensioni di una monetina, capaci di misurare particelle con una precisione di qualche miliardesimo di grammo. Nate nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per volare a bordo di sonde spaziali dedicate allo studio della composizione di atmosfere planetarie, comete e asteroidi, possono trasformarsi in sensori utili in ambiente terrestre per il monitoraggio di gas corrosivi nell’ambito delle opere d’arte, delle apparecchiature elettroniche ma anche per mappare e caratterizzare i fumi prodotti in seguito a eruzioni vulcaniche. Con questa idea è nata MST (Microbalance Sensor Technologies), start-up innovativa guidata dall’INAF e in collaborazione con il CNR- Istituto sull’Inquinamento atmosferico, che ha vinto il premio. MST ha ottenuto il terzo premio assoluto, per una somma ...