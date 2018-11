: Messico, arrivati oltre 5mila migranti - NotizieIN : Messico, arrivati oltre 5mila migranti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Messico, arrivati oltre 5mila migranti - TelevideoRai101 : Messico, arrivati oltre 5mila migranti -

Alcune carovane disono arrivata a Città del. I, circa 5.000, provenienti soprattutto da Honduras, El Salvador e Guatemala, sono stati ospitati nello stadio cittadino. I primi 470eranogià domenica e le autorità ne aspettano un altro migliaio entro mercoledì, secondo quanto reso noto dalla National Human Right Commission (Cndh).Sono quasi tutte famiglie con bimbi piccoli e hanno percorso1.600 km a piedi. Il viaggio della speranza avrebbe come meta gli Usa. Trump non li vuole.(Di martedì 6 novembre 2018)