' Messi il migliore di sempre' | il Barcellona suggerisce la password ai suoi tifosi

Spalletti : 'Non c'è gara più difficile. Messi? Il migliore' : Roma, 5 nov., askanews, - Arriva il Barcellona a San Siro. Con Messi e contro la migliore Inter di stagione. Prova del fuoco per La squadra di Luciano Spalletti. 'Messi mette la ciliegina sopra, ma ...

Inter-Barcellona - Spalletti : 'I blaugrana rappresentano il livello massimo di difficoltà. Messi il migliore' : LIVE 13:09 5 nov Per il lavoro che sta facendo c'è la possibilità di lasciare un'impronta come Cruijff o Guardiola? Il discorso è andare a lavorare in maniera profonda e portare il messaggio ai ...

Batistuta : “Messi è il migliore al mondo. Amo Firenze - è la mia seconda casa” : Gabriel Omar Batistuta, ex bomber di Serie A e della Fiorentina, ha parlato in occasione della presentazione del suo docu-film. L’attaccante argentino ha risposto alle domande sulla sfida tra Fiorentina e Roma, sue ex squadre, ricordando l’amore e l’affetto che ha per i tifosi della fiorentina: “Mi farebbe piacere sia che vincesse la Fiorentina che […] L'articolo Batistuta: “Messi è il migliore al mondo. Amo ...

Barcellona - Valverde non si fida dell’Inter : “sono nel loro momento migliore - senza Messi sarà dura” : L’allenatore del Barcellona ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter, sottolineando le difficoltà della sfida “L’Inter sta in uno dei suoi migliori momenti in stagione, è reduce da 7 vittorie consecutive, una squadra che non si arrende mai“. Una partita da prendere con le pinze, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, mette in guardia i suoi dal match di domani al Camp Nou contro i nerazzurri. ...

Pres. Argentina : 'Messi tornerà. Nuovo ct? Sarà il migliore del mondo' : Sul Nuovo ct : 'Ringrazio Scaloni perché ci ha messo la faccia in un momento molto difficile, ma tutti vogliamo portare qui il migliore tecnico del mondo . A fine anno diremo di chi si tratta'.

Barcellona - Busquets : 'Migliore al mondo? Messi - non c'è paragone con Modric' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla di Lionel Messi : 'Il migliore al mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro'.

Spagna - Luis Enrique : 'Modric? No - il migliore al mondo è Messi!' : Luis Enrique , allenatore della Spagna , parla prima della sfida con la Croazia : 'Se devo parlare della Croazia dico che Modric e Rakitic sono i calciatori migliori, se devo parlare del migliore in ...

Ronaldinho : “Messi è il migliore” : “È il migliore della storia. Nessuno ha fatto quello che ha fatto Messi. Spero giochi per altri 20 anni. Quelli che come me amano il calcio vorremmo vederlo per molti anni”. Ronaldinho non ha dubbi e incorona Leo Messi, in un’intervista al quotidiano Sport. Il brasiliano, che fra l’altro è un ex mai dimenticato al Camp Nou, ha anche parlato del confronto Messi-Ronaldo. “Per me non è questione di quale dei due ...