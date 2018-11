Materazzi | ' San Siro pieno fa la differenza | sono fiducioso per stasera'

calciomercato

: Materazzi: 'Chance per l'Inter? Quando San Siro è pieno può far la differenza. Mou...' - - FcInter1908it : Materazzi: 'Chance per l'Inter? Quando San Siro è pieno può far la differenza. Mou...' - -

(Di martedì 6 novembre 2018) Così Marcoha parlato a Sky Sport in vista di Inter-Barcellona in programma questa sera a San: 'Quando penso al Barcellona mi torna in mente il fischio finale della semifinale del 2010. Questa Inter dimostra di aver trovato ...