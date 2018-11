Matera Al via progetto MaTerre 2019

Al via dal 22 al 24 novembre il Matera Sport Film Festival : L’ottava edizione del Matera Sport Film Festival si svolgerà dal 22 al 24 novembre a Matera , Capitale Europea della Cultura 2019. Il Festival di cinema, televisione, comunicazione e cultura Sport iva, organizzato dall’Associazione Sport iva Matera Sport s Academy, è uno degli appuntamenti di BasilicataCinema, il network lucano del cinema di qualità. Dal 2011 il Festival è il luogo in cui lo Sport incontra la cultura; questa la sfida che il ...

Matera2019 al via con Mattarella il 19 gennaio : 300 eventi e una card di 19 euro per vederli tutti : Presentato il programma di Matera capitale europea della cultura che partirà il 19 gennaio. Cinquantaquattro bande musicali europee saranno in eurovision per l'inaugurazione ufficiale:è il primo evento. Verri: "Siamo pronti all'85 per cento"