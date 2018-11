Marsiglia | una ragazza italiana dispersa nel crollo dei palazzi | «Una persona geniale»

Edificio crollato a Marsiglia - "tra i dispersi c'è anche una ragazza italiana" : Ci sarebbe anche una ragazza italiana tra i dispersi che abitavano nell'Edificio crollato ieri a Marsiglia: è quanto si legge sui media francesi.Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar vicino è in lacrime. Conosceva bene la ragazza di cui non si hanno notizie da ieri. "Era una ragazza geniale, studiava da noi", ha detto ad un cronista presente sul posto.

Europa League - una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia - ma non mancano le grane per Inzaghi : Europa League, Lazio vittoriosa contro il Marsiglia, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Europa League, la Lazio vince per 3-1 a Marsiglia convincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 ...

La Lazio a Marsiglia sogna una notte old style : dal nostro inviato Marsiglia Da queste parti Simone Inzaghi, o meglio Inzaghì con l'accento sull'ultima i, se lo ricordano ancora molto bene. Quel poker rifilato in Champions all'OM, 14 marzo 2000, in ...

Lazio - Inzaghi : 'Il mio poker a Marsiglia sia una fonte di ispirazione' : ROMA - ' I record esistono per essere battuti, speriamo che sia fonte di ispirazione per i miei ragazzi perché dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico'...

Migranti - Aquarius verso Marsiglia chiede di attraccare ma Parigi la stoppa : 'Serve una soluzione europea' : Il governo francese risponde in modo evasivo alla richiesta della Aquarius , la nave gestita dalla Ong Sos Mediterranee, di accogliere "a titolo eccezionale" i 58 Migranti attualmente a bordo dell'...

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...

Europa League 2018-2019 - le avversarie del girone della Lazio ai raggi X. Sfortunati i biancocelesti - con Marsiglia ed Eintracht Francoforte : Per la settima volta da quando la competizione ha cambiato nome, trasformandosi da Coppa UEFA a Europa League, la Lazio fa la propria comparsa ai nastri di partenza. I biancocelesti sono stati inseriti nel complicato girone H, che comprende l’Olympique Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle tre formazioni in questione. OLYMPIQUE Marsiglia Il Marsiglia è ...