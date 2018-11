Marsiglia : oltre cento persone evacuate da loro case : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Marsiglia - gli amici di Simona non perdono la speranza : 'Ci risponderà' : ... da qualche mese, dopo un periodo trascorso a Parigi, si era stabilita a Marsiglia con l'obiettivo dichiarato, secondo i suoi amici, di conseguire un master in economia sociale. In Francia ha ...

Crollo palazzi Marsiglia - chi è Simona Carpignano - l'italiana dispersa - : Originaria di Taranto, ha trent'anni. È laureata in lingue ed è arrivata a Marsiglia per perfezionare gli studi e trovare lavoro. Di lei non si hanno più notizie da lunedì 5 novembre. Appello sui ...

Lazio - Marsiglia : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Dove vederla in TV e in streaming La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport , canale 252, 0 384 del digitale terrestre, o su Sky Sport Uno , canale 201, 0 382 ...

Marsiglia è una polveriera : lo spogliatoio contro Strootman : Il Marsiglia perde posizioni in classifica, nella Ligue 1, e il malumore continua a lievitare. La sconfitta subita ieri sul campo del Montpellier ha fatto retrocedere la squadra di Rudi Garcia al ...

Marsiglia : spogliatoio contro l’ex Roma Strootman : Caos a Marsiglia dove, come riporta L’Equipe, metterebbe a dura prova l’equilibrio dello spogliatoio della società francese. La situazione rischia di sfuggire di mano allo stesso Garcia, perché si parla di invidie e gelosie da parte di giocatori nei confronti di Kevin Strootman, arrivato dalla Roma qualche mese fa e voluto dallo stesso tecnico. Pilastri come Thauvin e Payet si sentirebbero messi in secondo piano, come lo stesso ...

Edifici crollati a Marsiglia : trovato terzo corpo sotto le macerie - è un uomo : Estratto dalle macerie degli Edifici crollati ieri mattina nel quartiere di Noailles, in pieno centro a Marsiglia, il corpo di una terza vittima, un uomo: lo ha confermato ad AFP il procuratore Xavier Tarabeux. Altri due corpi, di un uomo e una donna, erano stati trovati sotto le macerie stamattina. Secondo le autorità, tra cinque e le otto persone potrebbero essere rimaste sotto i detriti. Tra i dispersi anche una giovane italiana. L'articolo ...

Marsiglia - crollo palazzi : una ragazza italiana tra i dispersi. Recuperati tre cadaveri : C'è anche una ragazza italiana tra le persone disperse dopo il crollo di due edifici a Marsiglia: si tratta di Simona Carpignano, 30 anni, originaria di Taranto. Tre i cadaveri...

Marsiglia - crollo palazzi : la seconda vittima è una donna. Una ragazza italiana tra i dispersi : La seconda vittima estratta dalle macerie del crollo di Marsiglia è una donna. Lo riporta Le Monde. Tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato c'è anche una ragazza...

Chi è Simona Carpignano - scomparsa dopo il crollo a Marsiglia. Gli amici : «Speriamo in un miracolo» : ... dove si era trasferita con l'obiettivo dichiarato, secondo i suoi amici, di conseguire un master in economia sociale . Due palazzi crollati nel centro di Marsiglia 'Stamattina è crollato il palazzo ...

Francia : trovato secondo corpo tra le macerie a Marsiglia - è una donna : trovato il corpo di una donna tra le macerie dei due palazzi crollati nel centro di Marsiglia: lo ha reso noto il procuratore della città, Xavier Tarabeux. In mattinata era stato trovato il corpo senza vita di un uomo. In totale, oltre 120 vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare di trovare qualche sopravvissuto tra le macerie, alte almeno 15 metri. Si ipotizza la presenza di 8 persone negli edifici al momento del crollo. Tra i ...

Marsiglia - la seconda vittima è una donna : anche ragazza italiana tra i dispersi dopo il crollo dei palazzi : La seconda vittima estratta dalle macerie del crollo di Marsiglia è una donna. Lo riporta Le Monde. Tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato c'è anche una ragazza...

Marsiglia - la seconda vittima è una donna : anche ragazza italiana tra i dispersi dopo il crollo dei palazzi : La seconda vittima estratta dalle macerie del crollo di Marsiglia è una donna. Lo riporta Le Monde. Tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato c'è anche una ragazza...

Taranto. Si teme il peggio per Simona Carpignano dispersa a Marsiglia : Con il passare delle ore si teme il peggio per Simona Carpignano. La connazionale risulta dispersa a Marsiglia. La tarantina