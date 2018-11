Maroni pronostica | ' Salvini ha un progetto egemone | sfiderà un guazzabuglio'

Blastingnews

(Di martedì 6 novembre 2018) Robertoè stato una delle anime di una Lega che Matteoha cambiato radicalmente. Dal simbolo è sparito il riferimento al Nord, ilpolitico si è ormai aperto anche al Mezzogiorno e l’attuale leader sembra avere individuato la ricetta giusta per dare nuovo slancio al partito. A sostegno di quest’idea vengono i numeri che, negli ultimi anni, raccontano di un incremento di consensi esponenziale per il Carroccio. Dal 2013, in cui non si raggiungeva il 5%, si arriva ai sondaggi di oggi dove si parla di un clamoroso 40%. Inevitabile, dunque, che si aprano delle riflessioni sui futuri scenari della politica italiana che potrebbe radicalmente cambiare conformazione. A sostenerlo, tra gli altri, c’è proprio l’ex Ministro dell’Interno. VIDEO Intervistato da Radio 24 su 24 Mattino, condotto da Maria Latella ed Oscar Giannino, ha delineato quelle che, secondo lui, ...