Marcello Foa presidente Rai | la crociata del Pd contro la nomina | Rita Borioni fa ricorso

Rai - Borioni ricorre al Tar contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza : Secondo quanto riportato da Adnkronos, il consigliere Rai Rita Borioni, tra i quattro membri del Consiglio d'Amministrazione del servizio pubblico, avrebbe fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa alla presidenza della televisione di Stato.alla base della scelta di Borioni, membro in quota Partito Democratico, il fatto che Foa, dopo la bocciatura della Vigilanza, non avrebbe potuto nuovamente essere indicato dal consiglio di ...

Marcello Foa : "Soros finanzia eurodeputati Pd"/ Ultime notizie - dem : "quereliamo - fake news da presidente Rai" : Marcello Foa: "Soros finanzia eurodeputati Pd". Ultime notizie, replica del gruppo dem a Bruxelles: "quereliamo, fake news da presidente Rai", scoppia la bufera

Marcello Foa - l'accusa gravissima contro i piddini a Bruxelles : 'Tutti finanziati da Soros' : Da Israele il presidente della Rai Marcello Foa ha fatto saltare i nervi agli europarlamentari del Pd, accusati in un'intervista al quotidiano Haaretz di aver ricevuto consistenti contributi economici ...

Rai - il presidente Marcello Foa : “Soros finanzia gli eurodeputati del Pd”. Il gruppo dem a Bruxelles : “Lo quereliamo” : “Un numero enorme di eurodeputati, fra cui l’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros“. Lo sostiene il neo-presidente Rai, Marcello Foa, in un’intervista al quotidiano israeliano Haaretz. Foa ha citato un “rapporto” che confermerebbe la sua tesi, la cui esistenza il quotidiano specifica di “non poter confermare“. Haaretz cita a questo proposito il portavoce ...

"Soros finanzia gli eurodeputati del Pd" - bufera sulle dichiarazioni di Marcello Foa : "L'intera delegazione" degli eurodeputati del Pd, secondo il presidente della Rai, sarebbe finanziata da George Soros, Steve Bannon è intelligente ma pensa solo all'America e le diffidenze nei confronti dei migranti si basano "sulla diretta esperienza sociale". A fare queste affermazioni non una persona qualunque ma Marcello Foa, presidente della Rai. Affermazioni, queste, fatte in un'intervista al quotidiano israeliano Haaretz.Le sue ...

Marcello Foa "lavoriamo per Rai pluralista"/ Neo presidente prepara i nuovi direttori : 'sogno' Mentana al Tg1 : Marcello Foa 'prepara' la nuova Rai: "lavoriamo per un nuovo pluralismo, aria fresca". Neo presidente "cerca" i nuovi direttori, "sogno" Mentana per il Tg1? "Il meglio? Porro e Virus"

Marcello Foa PRESIDENTE RAI : MA È GIALLO SCHEDE/ Senatori Pd interpellano Casellati : "Accesso agli atti" : Rai, MARCELLO Foa PRESIDENTE: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"

Milena Gabanelli su Marcello Foa : 'Persona competente e preparata' - sinistra muta : Il criticatissimo Marcello Foa ? Promosso da Milena Gabanelli , una che per certo non appartiene all'area politica alla quale il neo-direttore Rai viene assegnato dai suoi oppositori: 'L'ho incontrato un paio di volte, è una persona preparata e competente', ha affermato la Gabanelli a I lunatici di Rai ...

Stefano Lorenzetti - giornalista del Corriere della Sera - si è scusato per aver chiesto a Marcello Foa se fosse ebreo : Il giornalista del Corriere della Sera Stefano Lorenzetti si è scusato per aver chiesto se fosse ebreo al nuovo presidente della RAI, Marcello Foa. Lorenzetti ha rivolto la domanda a Foa nel corso di un’intervista, pubblicata ieri dal Corriere. Il contenuto e The post Stefano Lorenzetti, giornalista del Corriere della Sera, si è scusato per aver chiesto a Marcello Foa se fosse ebreo appeared first on Il Post.

Marcello Foa presidente Rai : via libera Vigilanza/ "Porterò aria fresca e nuovi direttori dei tg" : Rai, Marcello Foa presidente: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"

Marcello Foa nuovo presidente della Rai e si lavora già alle nomine : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Dopo lo stop del 1 agosto, la Vigilanza dà il via libera alla sua nomina: 27 i voti favorevoli, compresi quelli decisivi di Forza Italia, frutto del 'patto di Arcorè tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, tre i no, una scheda bianca e una nulla. Raggiunto il quorum di legge, alle 14 l'ex giornalista del Giornale siederà nella nuova veste al tavolo del cda e la Rai ...

Marcello Foa presidente della Rai - Lega e 5 Stelle verso l'accordo sulle altre nomine : La nomina di Marcello Foa come presidente della Rai apre un capitolo nuovo, del tutto inedito, nella storia del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Dopo l’ok in Commissione Vigilanza, le forze politiche promotrici dell’accordo per lo sblocco della nomina più importante ai vertici di viale Mazzini sono già impegnate sul fronte delle direzioni di rete e dei tg. Con l’arrivo dell’ex inviato del “Giornale”, si annuncia una vera e propria ...

Marcello Foa - da Tele Ticino alla Rai : "Porterò aria fresca - anche nei tg" : "Mi sento La donna che visse due volte. Spero di non fare la fine della protagonista del film di Hitchcock". Marcello Foa saluta con una battuta al Corriere della Sera la sua proclamazione a presidente della Rai. Un iter, quello che ha portato alla nomina, durato 61 giorni e partito con polemiche e una bocciatura in commissione Vigilanza. Il via libera al suo incarico è arrivato dopo l'audizione - che, nell'emozione del momento, aveva ...