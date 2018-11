Manovra | Tria torna a Roma in anticipo L’Ecofin | «Ci attendiamo sviluppi»

Manovra - Tria vede spazio per dialogo - ma Moscovici avverte su possibili sanzioni : ... un dialogo costruttivo tra la Commissione e l'Italia', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, parlando a margine della riunione dei ministri dell'Economia Ue a Bruxelles.

Manovra - Tria : qualche disaccordo con Ue ma dialogo continua | : Il ministro dell'Economia è tornato sul nodo del nuovo progetto della legge di bilancio chiesto dall'Eurogruppo. Moscovici: "Ci aspettiamo risposta precisa dal governo italiano". Dombrovskis: "...

Manovra - Tria : 'dialogo Ue continua'. E a Vespa : 'Non avrei firmato Fiscal Compact e messo in Costituzione pareggio bilancio' : Così ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, interpellato dai giornalisti al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin, dopo che aveva partecipato alla vigilia ai lavori dell'Eurogruppo.

Manovra - Moscovici : 'Dialoghiamo ma senza intesa sanzioni'. Tria : 'Divergenze con l'Ue ma dialogo continua' : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Dialoghiamo ma senza intesa ci sono le sanzioni, ribadisce la ...

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo Manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...

Manovra - Tria : 'Divergenze con l'Ue ma dialogo continua' : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti . Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell'Ecofin. 'Naturalmente abbiamo delle divergenze, ma questo non significa che ...

Manovra - Tria : 'Con Ue disaccordo ma il dialogo va avanti' : Sulla Manovra, tra Italia e Commissione Ue "abbiamo qualche disaccordo, ma questo non vuol dire che non possiamo avere un dialogo costruttivo". Ne è certo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che sottolinea come gli interventi vadano "spiegati alla Commissione". Secca la replica del commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici: "Dal governo italiano ci ...

Manovra - Tria : "Ci sono divergenze con Ue ma dialogo continua" : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà

Manovra - Tria : 'C'è qualche disaccordo con Ue ma dialogo continua' - : Il ministro dell'Economia, arrivando all'Ecofin, è tornato sul nodo della legge di bilancio della quale l'Eurogruppo ha chiesto un nuovo progetto rivisto entro il 13 novembre. Moscovici: "Ci ...

Manovra - Tria : “Né scontro - né compromesso - risposta entro 13 novembre. Mercati? vedremo” : “Speriamo che lo spread possa scendere quando la nostra strategia verrà meglio compresa e magari dopo il dialogo con la Commissione”. Così il Ministro all’Economia, Giovanni Tria, in uscita dall’Eurogruppo. E alla domanda sul fatto che il messaggio di non cambiamento della Manovra crei tensione sui mercati risponde: “Lei non è il mercato e io non sono il mercato: vedremo” L'articolo Manovra, Tria: “Né ...

Tria ha detto a Bruxelles che la Manovra italiana non cambierà : 'La manovra del governo non cambia'. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria consegna questo messaggio alla riunione dell'Eurogruppo che affronta il 'caso Italia' mentre sul nostro paese pende la probabilità sempre più concreta di una procedura di ...

Manovra - Tria tratta a Bruxelles. Ma restano i muri : È la sintesi del secondo processo, andato in scena ieri, alla nostra legge di Bilancio e al nostro ministro dell'Economia da parte non solo di Bruxelles ma di tutti i partner dell'Eurozona. Anche se, ...

Manovra : lItalia cerca il dialogo - lUe lavora a una procedura dinfrazione 'accettabile' | Tria : 'Il testo non cambia - ' Moscovici : '... : Trovare un modo "accettabile" per lanciare la procedura d'infrazione per deficit eccessivo contro l'Italia . Questo l'obiettivo sul quale tutti i Paesi dell'Eurogruppo hanno dato pieno sostegno al ...

Tria dopo l'Eurogruppo : Manovra non cambia - stiamo discutendo : Bruxelles, 5 nov., askanews, - 'La Manovra non cambia, stiamo discutendo dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre, non è che rispondo qui'; Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ai cronisti al termine dell'Eurogruppo. 'Abbiamo studiato la Manovra, i dati e la strategia. Il colloquio, il dialogo sarà con la Commissione, …