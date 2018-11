Manovra | Conte | misure contenimento se crescita non sarà quella prevista

Conte sulla Manovra : «Se non ci sarà crescita - ricorreremo a tagli di spesa» : La dichiarazione del premier alla trasmissione «Dimartedì». «Se tornassi indietro terrei lo spread più basso. Ma non dipende da me»

Manovra - tensioni sul reddito e pensioni. Ma Giorgetti e Conte ricuciono : Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il premier Giuseppe Conte si sono incontrati oggi a Palazzo Chigi dopo i dubbi espressi dal primo sul provvedimento fortemente voluto dal M5S e per cui il governo ha stanziato 9 miliardi nella legge di bilancio ora all'esame delle Camere."Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se ...

Contrasti su reddito e pensioni tra M5S e Lega - vertice lampo tra Conte e Giorgetti Manovra - ecco quali sono i (veri) numeri : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito ». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti : «Complicazioni attuative non indifferenti»

