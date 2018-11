Manovra | come funzionano gli incentivi per le imprese che assumono giovani con 110 e lode

Cairo - 'Preoccupato per la Manovra? Dipenderà da come reagirà l'economia' : Difficile dire come andranno le cose, Dipenderà da come andrà l'economia'. ha detto il presidente di Rcs che ha parlato anche del suo Torino e del bomber Belotti che si è sbloccato domenica scorsa ...

Manovra - Vittime salva-banche : governo come Pd - promesse tradite : Roma, 3 nov., askanews, - 'Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di ...

Come e perché la Manovra prende in giro le imprese che investono : Non c'è niente nella manovra per le imprese che investono. L'annunciato nuovo regime di tassazione agevolata IRES al 15% "del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione" si rivela, alla prova dei fatti, nulla più che un gioco delle tre carte con cui non vengono messe sul piatto risorse aggiuntive, rendendo più rigida e complicata la ...

Dalle pensioni al reddito di cittadinanza : come sarà la Manovra : come riportato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria il 9 ottobre in audizione alla commissioni Bilancio di Camera e Senato, la mossa vale 7 decimi di Pil l'anno prossimo, e quindi cancella in ...

Di Maio : "Il Pil? Con la Manovra del popolo si riprenderà come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

Manovra - Salvini : Voi scrivete letterine - noi avanti come treni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una Manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e la trattativa con l'Europa : come salvare le banche? : Giancarlo Giorgetti , il leghista bocconiano ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fa parte insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria del partito dei responsabili , gli antri ...

Conte : "La Manovra è descritta come ardita - ma non lo è". L'ira di Confindustria : "Non si governa dicendo che di spread non te ne frega" "Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega niente", aggiunge Boccia, "Chiediamo alla politica il senso del limite. ...

Manovra. Tria apre verso l’Europa : “decideremo come fare” : Alla fine i grillini dovranno cedere all’Europa. A Porta a Porta il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiega infatti che lo

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Dritti come treni. L'Ue boccia la Manovra - ma per Di Maio e Salvini non cambia nulla : Non c'è migliore immagine della giornata di quella che regala l'aula di Montecitorio intorno alle 16. Si discute di videosorveglianza negli asili, ma tutti i gruppi di opposizione chiedono di intervenire sull'ordine dei lavori. La presidenza lo concede. E tutti chiedono a gran voce che il governo venga in aula a riferire sulla bocciatura della legge di bilancio arrivata appena un'ora prima da Bruxelles. Sono soprattutto Pier Carlo Padoan ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)